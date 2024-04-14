Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На одному з напрямків окупанти атакували понад 35 разів: дані Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На одному з напрямків окупанти атакували понад 35 разів: дані Генштабу
Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на ранок 14 квітня щодо російського вторгнення

Триває 781-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав одного ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Павлівка Сумської області; Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі Харківської області; Білогорівка Луганської області; Уманське, Верхньоторецьке, Бердичі, Карлівка, Старомихайлівка, Водяне, Антонівка, Катеринівка, Курахове, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Березине Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів атакували позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив три безуспішні атаки на позиції наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління, двох наземних станціях управління БпЛА та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу та двох засобах протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру і продовжили наступальні операції в цьому районі. Повідомляється, що окупанти також досягли незначних успіхів на Донеччині. 

Теги: фронт війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гетманцев зауважив, що офіційний курс залишається основним інструментом, за рахунок якого Нацбанк продовжує утримувати макрофінансову стабільність
Просідання гривні. Голова фінансового комітету Ради дав прогноз
11 квiтня, 21:30
Окупанти знову активно обстрілють прифронтові українські міста
Про «санітарну зону» на території Росії, або Як грантувати безпеку для Харкова
9 квiтня, 16:53
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
6 квiтня, 05:52

Події в Україні

На одному з напрямків окупанти атакували понад 35 разів: дані Генштабу
На одному з напрямків окупанти атакували понад 35 разів: дані Генштабу
ISW: РФ не зможе швидко захопити Часів Яр, поки українські війська мають необхідну техніку
ISW: РФ не зможе швидко захопити Часів Яр, поки українські війська мають необхідну техніку
Окупанти досягли незначних успіхів на декількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти досягли незначних успіхів на декількох напрямках: аналіз ISW
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
В Україні з'явиться «Залізний полігон» для випробування зразків зброї
В Україні з'явиться «Залізний полігон» для випробування зразків зброї
У Луганську уражено пункт управління угрупування військ «Центр»
У Луганську уражено пункт управління угрупування військ «Центр»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
58K
Названа трійка найкорумпованіших областей України
7212
Денацифікація Росії. Обов'язкова умова, без якої нічого не вийде
6877
Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал
6277
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні
5929
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога

Новини

Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня
Сьогодні, 04:55
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Вчора, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Вчора, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:37

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua