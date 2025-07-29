Контракт для 60-річних, ультиматум Трампа для РФ. Головне за 29 липня

Трамп повідомив, що дає російському диктаторові 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною

Люди старше 60 років зможуть служити за контрактом, Трамп повідомив, коли введе вторинні санкції проти РФ, окупанти поранили чотирьох надзвичайників. «Главком» склав добірку новин 29 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Люди старше 60 років зможуть служити за контрактом

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13229. Він дозволяє проходити військову службу за контрактом людям, які досягли 60-річного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Згідно із законом, під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією. Контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.

Строк дії контракту – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається. У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.

Трамп повідомив, коли введе вторинні санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп повідомив, що дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«10 днів від сьогодні», – сказав Трамп.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

«Але ми введемо мита та інші заходи. Це може вплинути на них, а може й ні, але це можливо», – додав президент США.

Окупанти поранили чотирьох надзвичайників

Сьогодні, 29 липня, російські загарбники поранили чотирьох рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Так, у Костянтинівці на Донеччині ворожий безпілотник атакував надзвичайників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.

Пошкоджений автомобіль рятувальників фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Тим часом у Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє рятувальників, їх теж доправили до лікарні.

«Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках, знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення. Б’ють по тих, хто щодня рятує людські життя!» – йдеться в заяві.

Надзвичайники отримали поранення внаслідок обстрілів РФ фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина

Сьогодні, 29 липня, на 54-й позачерговій сесії Ірпінської міської ради VIII скликання депутати висловили недовіру чинному міському голові Олександру Маркушину, усунувши його з посади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Ірпінської міської ради.

За висловлення недовіри Олександру Маркушину та дострокове припинення його повноважень проголосували 28 депутатів. Один – проти.

У документі йдеться, що Ірпінська міська рада вирішила висловити недовіру Ірпінському міському голові Олександру Маркушину та достроково припинити повноваження Ірпінського сіського голови Олександра Маркушина, визначені постановою Ірпінської міської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області від 17 листопада 2020 року №249 «Про реєстрацію Ірпінського міського голови Бучанського району Київської області». Сам Маркушин назвав усунення його з посади «окупацією» Ірпеня.

Маркушин оприлюднив список 29 депутатів, які брали участь у голосуванні. Серед них – представники партій «Європейська Солідарність», «Слуга Народу», «Батьківщина», «Голос» і «Нові Обличчя».

Список депутатів, які, за словами Маркушина, голосували за його відставку скриншот

Напередодні позачергової сесії Олександр Маркушин скаржився на спробу захопити владу в Ірпені. Він запевняв, що голосування хочуть провести за зачиненими дверима, залучивши депутатів, масовку з плакатами, «тітушок» та працівників виконкому. Окрім цього, за його словами, депутатів планували змусити проголосувати за передачу повноважень голови Ірпеня Анжелі Макеєвій.

За словами громадської активістки Наталії Василенко, до початку засідання до зали міської ради через «чорний вхід» зайшли невідомі особи, обійшовши металошукачі. Коли пізніше до приміщення почали прибувати жителі Ірпеня, їх не пустили до зали засідань, посилаючись на те, що «місць вже немає».

Такий розвиток подій та саме рішення депутатів викликали хвилю невдоволення серед ірпінчан, які зібралися біля міської ради. Жителі міста кричать «Ганьба!», висловлюючи своє обурення рішенням депутатів міськради.

Голова громадської ініціативи «Голка» назвала події «переворотом в Ірпені», стверджуючи, що на посаду в.о. мера призначили «людину Карплюка». Напередодні Маркушин написав у Facebook, що під час сесії «рейдери реалізують чергову спробу захопити владу в Ірпені», намагаючись передати повноваження міського голови секретарю.

Зеленський доручив виділити регіонам понад 25 млрд грн на підтримку Сил оборони

За дорученням президента України Володимира Зеленського, регіони та громади передбачили понад 25 млрд грн у місцевих бюджетах на 2025 рік для підтримки Сил оборони та безпеки. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, пише «Главком».

Ці кошти є внеском платників податків і спрямовані на пріоритетний для країни напрямок. За словами Микити, станом на перше півріччя 2025 року вже профінансовано 74% від запланованих видатків, що становить понад 18,5 млрд грн. Ця сума вже допомагає українським захисникам міцно стояти по всій лінії фронту.

Віктор Микита наголосив, що в окремих регіонах видатки на підтримку Сил оборони та безпеки сягають 19% від обласного бюджету та 13% від загального обсягу бюджетів громад і обласного центру.

Офіс Президента спільно з очільниками обласних військових адміністрацій та громад працює над додатковими рішеннями для збільшення обсягів фінансування цього першочергового напрямку, що є критично важливим для захисту незалежності України.

Стало відомо, коли Нацбанк почне вилучати з обігу 10 копійок

Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Щороку Нацбанк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;

4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

У 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг. «Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет», – зазначає регулятор.

Нацбанк наголошує, що 10 копійок і надалі залишатимуться в обігу, зокрема до прийняття рішення про їх остаточне вилучення.

«Банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації. Також розмінними монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі», – вказано в повідомленні.