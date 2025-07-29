Зеленський доручив виділити регіонам понад 25 млрд грн на підтримку Сил оборони

Станом на перше півріччя 2025 року вже профінансовано 74% від запланованих видатків

Віктор Микита: Понад 18,5 млрд грн уже пішли на підтримку захисників України

За дорученням президента України Володимира Зеленського, регіони та громади передбачили понад 25 млрд грн у місцевих бюджетах на 2025 рік для підтримки Сил оборони та безпеки. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, пише «Главком».

Ці кошти є внеском платників податків і спрямовані на пріоритетний для країни напрямок. За словами Микити, станом на перше півріччя 2025 року вже профінансовано 74% від запланованих видатків, що становить понад 18,5 млрд грн. Ця сума вже допомагає українським захисникам міцно стояти по всій лінії фронту.

Віктор Микита наголосив, що в окремих регіонах видатки на підтримку Сил оборони та безпеки сягають 19% від обласного бюджету та 13% від загального обсягу бюджетів громад і обласного центру.

Офіс Президента спільно з очільниками обласних військових адміністрацій та громад працює над додатковими рішеннями для збільшення обсягів фінансування цього першочергового напрямку, що є критично важливим для захисту незалежності України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон № 13276 про військовий вишкіл громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Згідно із документом, військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу добровільно проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір. Проте це є обов'язковим для тих студентів, які навчаються за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає одноразову виплату у розмірі 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні. Про це інформує «Главком» із посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Законопроєкт № 13168 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» вносить уточнення до умов надання одноразової грошової допомоги в період воєнного стану.