Контрасти погоди у Карпатах: протягом дня +28 змінилися рясним градом (фото)

Погода у буковинських горах здивувала навіть місцевих мешканців

Цієї весни у Карпатах чудернацька погода

У Путильському районі Чернівецької області ввечері 25 травня пройшла злива з рясним градом.

Як повідомляє місцеве видання «Карпати», у вівторок погода у буковинських горах здивувала: вдень було до +28 градусів, а ввечері пройшов рясний дощ із градом.

«Цієї весни у Карпатах чудернацька погода. День потішив спекотними +28, а вечір приголомшив зливою та градом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні торнадо на Херсонщині позносив дахи і повиривав дерева.

Раніше повідомлялося, що в Україну повертаються дощі з грозами.