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    Контрасти погоди у Карпатах: протягом дня +28 змінилися рясним градом (фото)

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    Погода у буковинських горах здивувала навіть місцевих мешканців - Контрасти погоди у Карпатах: протягом дня +28 змінилися рясним градом (фото)

    Погода у буковинських горах здивувала навіть місцевих мешканців

    Фото: Оксана Порох, газета «Карпати»

    Цієї весни у Карпатах чудернацька погода

    У Путильському районі Чернівецької області ввечері 25 травня пройшла злива з рясним градом.

    Як повідомляє місцеве видання «Карпати», у вівторок погода у буковинських горах здивувала: вдень було до +28 градусів, а ввечері пройшов рясний дощ із градом.

    «Цієї весни у Карпатах чудернацька погода. День потішив спекотними +28, а вечір приголомшив зливою та градом», – йдеться у повідомленні.

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    Контрасти погоди у Карпатах: протягом дня +28 змінилися рясним градом (фото)
    Контрасти погоди у Карпатах: протягом дня +28 змінилися рясним градом (фото)

    Нагадаємо, напередодні торнадо на Херсонщині позносив дахи і повиривав дерева.

    Раніше повідомлялося, що в Україну повертаються дощі з грозами.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Чернівецька область Карпати (гори) дощ
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    Контрасти погоди у Карпатах: протягом дня +28 змінилися рясним градом (фото)