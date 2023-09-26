Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загибель командувача Чорноморським флотом РФ: цікаві історичні паралелі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Загибель командувача Чорноморським флотом РФ: цікаві історичні паралелі
Ліквідація командувача російського флоту стала першим випадок з часів Російсько-японської війни
фото з відкритих джерел

Від часів Російсько-японської війни (1904-1905 років) російський флот жодного разу не втрачав своїх командувачів

Загибель командувача Чорноморським флотом РФ адмірала Віктора Соколова під час удару по штабу флоту є першою втратою такого рівня під час бойових дій від 1904 року. Про це пише Defense Express.

У виданні зауважують, що від часів Російсько-японської війни (1904-1905 років) російський флот жодного разу не втрачав своїх командувачів.

«Це (ліквідація командувача російським флотом – «Главком») перший випадок з часів Російсько-японської війни та другий випадок взагалі в історії російських військово-морських сил, коли командувач флоту загинув під час бойових дій», – пишуть у статті.

Так, у квітні 1904 року загинув командувач Тихоокеанським російським флотом віце-адмірал Степан Макаров. Броненосець «Петропавловск», на борту якого був Макаров, підірвався на міні.

Степан Макаров
Степан Макаров
фото: Вікіпедія

А 28 липня 1904 року після виходу кораблів з Порт-Артура, який перебував у облозі, у бою загинув командувач 1-ої Тихоокеанської ескадри Вільгельм Витгефт.

Під час обох світових воєн жодний командувач російським флотом не загинув. Як виняток можна відзначити командувача ескадрою Балтійського флоту Валентина Дрозда, автомобіль якого 1943 року провалився під лід на льодовій трасі до Кронштадту під час обстрілу.

Крім того, існує ще одна історична паралель. Під час Кримської війни (1853-1856) 5 жовтня 1854 союзні війська здійснили перше бомбардування Севастополя, в результаті якого загинув один з керівників оборони міста, начальник штабу флоту Володимир Корнілов.

У 1855 році загинув адмірал Павло Нахімов. На той момент він був призначений командиром Севастопольського порту та тимчасовим військовим губернатором міста.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. 

Як повідомлялося, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

До слова, Кремль «воскресив» командувача Чорноморського флоту Соколова.

Читайте також: Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
Теги: ЗСУ війна смерть флот росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола мужньо боронив Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Миколу Ткачука
31 серпня, 09:00
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили позиції окупантів
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
4 вересня, 06:45
Брянщину нібито знову атакували українські безпілотники
Окупанти заявили про атаку дронів на Брянщину
28 серпня, 04:58
Папське представництво у Ватикані наголошує, що понтифік Франциск «не розповсюджує імперіалістичних ідей»
Папа Римський підігрує Путіну? Чому обурилися українці
29 серпня, 14:45
ЗСУ наступають південніше Бахмута
Генштаб відзвітував про успішний контрнаступ на Запоріжжі
29 серпня, 09:00
Хлопці змушені йти пішки, без техніки – Резніков про контрнаступ на півдні
Хлопці змушені йти пішки, без техніки – Резніков про контрнаступ на півдні
29 серпня, 14:00
Участь у засіданні візьмуть 26 із 27 країн Євросоюзу
Міжнародний суд ООН поновлює слухання про геноцид за позовом України проти Росії
17 вересня, 15:30
Росіяни завершують формування штурмових рот загальною кількістю близько 2 тис. військових
Окупанти формують 12 штурмових рот для наступу – речник Східного угруповання військ
21 вересня, 19:37
ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту
ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі
22 вересня, 16:31

Події в Україні

Бояться ЗСУ? Окупаційна Рада міністрів Криму перестала виходити на роботу
Бояться ЗСУ? Окупаційна Рада міністрів Криму перестала виходити на роботу
Загибель командувача Чорноморським флотом РФ: цікаві історичні паралелі
Загибель командувача Чорноморським флотом РФ: цікаві історичні паралелі
Чи битиме Україна ракетами Atacms по РФ? Відповідь Данілова
Чи битиме Україна ракетами Atacms по РФ? Відповідь Данілова
В окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи (відео)
В окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи (відео)
«Фальшива армія» із труб та пінопласту: репортаж Financial Times з виробництва муляжів для ЗСУ
«Фальшива армія» із труб та пінопласту: репортаж Financial Times з виробництва муляжів для ЗСУ
Понад 100 обстрілів Запоріжжя та жахливі руйнування на Одещині: яка ситуація в регіонах
Понад 100 обстрілів Запоріжжя та жахливі руйнування на Одещині: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
84K
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
78K
У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
35K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
16K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
14K
У Львові ексочільник оборонного заводу «роззброював» українську ППО

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту