Загибель командувача Чорноморським флотом РФ: цікаві історичні паралелі

Від часів Російсько-японської війни (1904-1905 років) російський флот жодного разу не втрачав своїх командувачів

Загибель командувача Чорноморським флотом РФ адмірала Віктора Соколова під час удару по штабу флоту є першою втратою такого рівня під час бойових дій від 1904 року. Про це пише Defense Express.

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У виданні зауважують, що від часів Російсько-японської війни (1904-1905 років) російський флот жодного разу не втрачав своїх командувачів.

«Це (ліквідація командувача російським флотом – «Главком») перший випадок з часів Російсько-японської війни та другий випадок взагалі в історії російських військово-морських сил, коли командувач флоту загинув під час бойових дій», – пишуть у статті.

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Так, у квітні 1904 року загинув командувач Тихоокеанським російським флотом віце-адмірал Степан Макаров. Броненосець «Петропавловск», на борту якого був Макаров, підірвався на міні.

Степан Макаров фото: Вікіпедія

А 28 липня 1904 року після виходу кораблів з Порт-Артура, який перебував у облозі, у бою загинув командувач 1-ої Тихоокеанської ескадри Вільгельм Витгефт.

Під час обох світових воєн жодний командувач російським флотом не загинув. Як виняток можна відзначити командувача ескадрою Балтійського флоту Валентина Дрозда, автомобіль якого 1943 року провалився під лід на льодовій трасі до Кронштадту під час обстрілу.

Крім того, існує ще одна історична паралель. Під час Кримської війни (1853-1856) 5 жовтня 1854 союзні війська здійснили перше бомбардування Севастополя, в результаті якого загинув один з керівників оборони міста, начальник штабу флоту Володимир Корнілов.

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У 1855 році загинув адмірал Павло Нахімов. На той момент він був призначений командиром Севастопольського порту та тимчасовим військовим губернатором міста.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.

Як повідомлялося, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

До слова, Кремль «воскресив» командувача Чорноморського флоту Соколова.