ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі
В Азовському й Середземному морях присутні по одному російському кораблю
На бойове чергування в Чорне море Росія вивела десять своїх кораблів, зокрема ракетоносій, оснащений вісьмома ракетами типу «Калібр». Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
За даними ВМС, у Азовському й Середземному морях присутні по одному російському кораблю, жоден з яких не є ракетоносієм.
Нагадаємо, увечері 14 січня українські військові уразили два російські літаки над Азовським морем. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Згодом цю інформацію підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
До слова, Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили над Курською областю три українські ракети «Точка-У».
Раніше як заявив військовий експерт, полковник запасу і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, Росія наразі не має достатньої ресурсної бази для наступу на Одесу.
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