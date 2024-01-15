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ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі
Росія вивела десять своїх кораблів у Чорне море
фото з відкритих джерел

В Азовському й Середземному морях присутні по одному російському кораблю

На бойове чергування в Чорне море Росія вивела десять своїх кораблів, зокрема ракетоносій, оснащений вісьмома ракетами типу «Калібр». Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

За даними ВМС, у Азовському й Середземному морях присутні по одному російському кораблю, жоден з яких не є ракетоносієм.

На бойове чергування в Чорне море Росія вивела десять своїх кораблів
На бойове чергування в Чорне море Росія вивела десять своїх кораблів
фото: Facebook/Військово-морські сили ЗСУ

Нагадаємо, увечері 14 січня українські військові уразили два російські літаки над Азовським морем. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Згодом цю інформацію підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

До слова, Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили над Курською областю три українські ракети «Точка-У».

Раніше як заявив військовий експерт, полковник запасу і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, Росія наразі не має достатньої ресурсної бази для наступу на Одесу.

Теги: Чорне море ракета корабель росія війна

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