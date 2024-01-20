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Уночі РФ атакувала Україну дронами: перші деталі удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі РФ атакувала Україну дронами: перші деталі удару
Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами
фото з відкритих джерел

Сили ППО знищили на півдні два «Шахеди»

У ніч на 20 січня російські окупанти вчергове атакували України дронами типу «Шахеди».

Росія запустила кілька груп БПЛА. Уперше про атаку ЗСУ повідомили о 20:29 19 січня.

У низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що сили протиповітряної оборони на півдні вночі знищили два ворожі «Шахеди».

«Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу «Шахед». У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону», – розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, напрям польоту ворожих дронів-камікадзе цієї ночі був з півдня на північ і захід.

Як повідомлялося, російське конструкторське бюро «Стратім» представило бюджетну альтернативу іранському безпілотнику Shahed, яку назвали «Яструб». Він має дальність польоту 350 кілометрів та вагу бойової частини 800 кілограмів.

За даними представників ЗСУ повідомляли, що російські окупанти намагаються заплутати протиповітряну оборону України.

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник

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