Більшість з повернених українців з російського полону є оборонцями Маріуполя

Україна повернула 100 захисників з російського полону. Більшість із них – захисники Маріуполя. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!» – сказав президент.

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Україна повернула сотню людей з російського полону фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, 31 січня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.

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Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

До слова, людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але зірвався через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули.