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Зеленський попередив про масований удар РФ і назвав три головні цілі ворога

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський попередив про масований удар РФ і назвав три головні цілі ворога
Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію
фото: кадр з відео

За даними розвідки, Росія готує нову атаку на тлі уваги світу до виборів у США

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. Основними цілями ворога можуть стати енергетична інфраструктура, мости через Дніпро та логістика. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, пише «Главком».

«Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці», – повідомив Зеленський.

За словами президента, Москва розраховує, що через американські вибори увага міжнародної спільноти буде зосереджена на США, а ситуація в Україні, зокрема проблеми з протиповітряною обороною та нестача ракет для систем Patriot, залишиться поза фокусом світу.

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Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію та не дозволяти їй отримувати прибутки від експорту нафти й газу. Він наголосив, що Україна відповість на підготовлений російський удар.

«На той удар, який росіяни готують зараз, ми обов’язково їм відповімо», – заявив глава держави.

Президент також звернув увагу на зміну російської тактики атак по енергетиці. За його словами, ворог б'є не лише по об'єктах генерації, а й по мережах та системах розподілу електроенергії. Через це ремонтні бригади змушені працювати практично цілодобово.

Теги: Україна війна обстріл Володимир Зеленський

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