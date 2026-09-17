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«Автострада» зупиняє роботи – Уряд зупинив фінансування всіх капітальних видатків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Автострада» зупиняє роботи – Уряд зупинив фінансування всіх капітальних видатків
«Автострада» зупинила будівельні роботи через припинення фінансування
фото: Autostrada

Компанія припиняє роботи на всіх об'єктах, а її засновник заявив, що про зупинку фінансування бізнес не попереджали

Будівельна компанія «Автострада» зупиняє роботи на всіх своїх об'єктах через припинення фінансування капітальних видатків. Про це повідомив засновник та голова компанії Максим Шкіль, пише «Главком».

«Допрацювались. Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків», – написав Шкіль у Facebook.

«Автострада» зупиняє роботи – Уряд зупинив фінансування всіх капітальних видатків фото 1
скриншот із Facebook

За його словами, через припинення фінансування «Автострада» вимушена зупинити роботи на всіх об'єктах. Бізнесмен також розкритикував рішення влади через фінансові зобов'язання, які залишаються у компаній перед працівниками, банками та постачальниками.

«Заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками — це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів; у них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома», – зазначив власник компанії.

«Автострада» є однією з великих будівельних компаній України та реалізує дорожні й інфраструктурні проєкти. Зокрема, компанія працює над продовженням Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар. Через будівництво цієї ділянки метро обмеження руху на частині проспекту Європейського Союзу продовжили до 1 грудня 2026 року.

Раніше Максим Шкіль називав своєчасне фінансування одним із головних ризиків під час будівництва метро на Виноградар. За його словами, компанія розраховувала використовувати кредитні кошти та власний обіговий капітал у межах 1 млрд грн у разі затримок фінансування з боку замовника.

Нагадаємо, Україна зіткнулася з дефіцитом бюджетних ресурсів на тлі зростання видатків на оборону. Як повідомляв «Главком», за даними голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, за перші вісім місяців 2026 року внутрішні доходи бюджету виявилися приблизно на $1,35 млрд нижчими за заплановані. Водночас щоденні витрати України на оборону у 2026 році зросли до близько $190 млн проти $140 млн у 2024 році.

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Теги: дороги

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