Корупція на дронах для фронту: СБУ та БЕБ викрили начфіна ЗСУ на розкраданні 2 млн грн

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності

СБУ та БЕБ викрили начфіна бригади ЗСУ, що розкрадав кошти на дронах для фронту

Військова контррозвідка Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки, за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командування Сухопутних військ, викрили та ліквідували ще одну схему розкрадання оборонних коштів. Начальник фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, що дислокується на Київщині, привласнював гроші, призначені для закупівлі бойових дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які бригада використовує для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку.

Для реалізації оборудки начфін бригади уклав декілька договорів за завищеними цінами з підприємством свого приятеля. Лише за одним із задокументованих епізодів фігуранти привласнили на закупівлі безпілотних систем майже 2 млн грн. За ці кошти можна було б придбати ще декілька оптових партій розвідувальних БпЛА, які в режимі 24/7 вкрай необхідні українським воїнам для знищення ворога на передовій.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза повністю підтвердила факти розкрадання державних коштів. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів було виявлено документацію, що підтверджує оборудку.

На підставі зібраних доказів начфіну бригади та його спільнику-підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, дрони Служби безпеки уразили завод електроніки «Радіозавод» у Пензі. Він входить до складу корпорації «Ростех» та працює на російський військово-промисловий комплекс.