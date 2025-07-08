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Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 8 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1231-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали два ракетних та 52 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 липня станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб, здійснив 260 обстрілів, зокрема, п’ять із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 10 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки, одне боєзіткнення ще триває.

Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив три спроби наступу в районах Загризового та Голубівки.

Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового. Ще два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районі Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у бік Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили всі три атаки.

Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Молодецького й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, шість боєзіткнень не вщухають до цього часу.

Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 26 атак загарбників в районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль. Ще вісім боєзіткнень тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1231-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ Генштаб ворог

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