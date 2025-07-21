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Детектив НАБУ передавав секретні дані росіянам через оточення Януковича: деталі від СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Детектив НАБУ передавав секретні дані росіянам через оточення Януковича: деталі від СБУ
За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ
фото: СБУ

Наразі відбувається серія обшуків у різних регіонах України

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Як повідомляють наші джерела, прямо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

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За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення президента-втікача Віктора Януковича. Інший – зрадив державу та вів незаконний бізнес з РФ, сьогодні його затримала СБУ.

«Деталі згодом. Судячи з усього, нас очікує багато цікавого», – йдеться у заяві.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала 45-річну коригувальницю російських ударів по Харкову. Фігурантка планувала атаку на один з підрозділів міськради.

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Теги: Офіс Генерального прокурора СБУ обшук НАБУ

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