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Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 13 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1236-й день повномасштабної війни

Росія завдала 46 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1054 дронів-камікадзе та здійснили 4239 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 липня станом на 22:00 відбулося 152 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 293 обстріли, зокрема, шість із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Зеленого.

Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Сім разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки. Ще п’ять атак тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки та Виїмки, ще два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Наші війська за сьогодні відбили десять ворожих атак в районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 68 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле. Дотепер тривають сім боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1236-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб

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