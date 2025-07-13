Лінія фронту станом на 13 липня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1236-й день повномасштабної війни

Росія завдала 46 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1054 дронів-камікадзе та здійснили 4239 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 липня станом на 22:00 відбулося 152 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 293 обстріли, зокрема, шість із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп'янському напрямку

Сім разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки. Ще п’ять атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки та Виїмки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку

Наші війська за сьогодні відбили десять ворожих атак в районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 68 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле. Дотепер тривають сім боєзіткнень.

Нагадаємо, триває 1236-й день повномасштабної війни в Україні.