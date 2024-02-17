Третя штурмова бригада відійшла на околиці Авдіївки та вирівняла лінію фронту

Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки

До моменту відведення бійці не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій

Із моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку її підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Про це повідомила пресслужба бригади.

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За інформацією 3-ї окремої штурмової бригади, попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив:

понад 1500 загиблими;

понад 3500 пораненими;

та понад 20 одиниць бронетехніки.

До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій.

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«Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

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Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.