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Кому з політиків та військових українці найбільше довіряють: опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кому з політиків та військових українці найбільше довіряють: опитування
Найбільше українців довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Залужному та начальнику ГУР Буданову
фото: zmina

Довіра до президента знизилася на 13%, порівняно з груднем минулого року

Більшість українців довіряють главі ГУР Буданову, президенту Зеленському, головнокомандувачу ЗСУ Сирському та волонтеру Притулі. Про це йдеться у даних опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося в лютому та припало на період відставки генерала Залужного.

За даними опитування, керівнику ГУР Кирилу Буданову довіряють 66% українців, не довіряють – 20%. Президенту Володимиру Зеленському довіряють 64%, не довіряють – 35% (у порівнянні з груднем довіра знизилася на 13%). Сергію Притулі довіряють 61%, не довіряють – 33%.

Як зазначають соціологи, окремо варто звернути увагу на довіру новому головнокомандувачу Олександру Сирському. Формально серед усіх респондентів йому довіряють 40%, не довіряють – 21%, а 4% мають невизначене ставлення. Разом з цим 35% не знали його у лютому (48% не знали його в грудні). У перерахунку до тих, хто його знає, у лютому йому довіряють 62%, не довіряють – 33% (у грудні співвідношення було 63% проти 29%).

Інші політики та діячі

Ексспікеру Верховної ради Дмитру Разумкову довіряють 35% респондентів, а не довіряють – 33%. Меру Києва Віталію Кличку довіряють 45%, не довіряють – 51%. Керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 27%, не довіряють – 61%, колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 31%, не довіряють – 68%.

Кому з політиків та військових українці найбільше довіряють: опитування фото 1
інфографіка: КМІС

Народній депутатці Мар'яні Безуглій довіряють всього 7% українців, в той час як не довіряють – 65%. Екс-прем'єру Юлії Тимошенко довіряють 17%, не довіряють – 82%. Колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу зараз довіряють 11%, не довіряють – 83% опитаних громадян.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного у січні 2024 року, українці найбільше серед державних і громадських інститутів довіряють Збройним силам України (95% українців). 

Теги: соцопитування українці Володимир Зеленський Валерій Залужний Кирило Буданов Олександр Сирський

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