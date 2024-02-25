Як два роки великої війни змінили Україну, Захід, Росію: коли настане переломний момент

Ми продемонстрували світові, що українська держава не просто існує, вона відбулася

У суботу, 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням. Він подякував українцям, які мужньо борються з агресором, а також наголосив, що завершення війни має бути на наших умовах – справедливим миром. Про те, що настав час для справедливого миру, заснованого на дотриманні міжнародного права, говорив і генсек ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради безпеки цієї організації, присвяченої другій річниці нападу РФ на Україну. Але Росію, яка знищила за два роки в Україні ті свої військові сили, які мала до початку вторгнення, справедливий мир та міжнародне право не цікавлять. А тому війна триває. І в ній війні, як запевняє головком ЗСУ Олександр Сирський, найближчим часом противник отримає асиметричну відповідь ще й у повітрі. Головними висновками та прогнозами через два роки «великої війни» (саме протистояння триває з 2014-го) з порталом «Коментарі» поділилися експерти.

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Перший етап боротьби з російським вторгненням точно залишився за Україною

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян вважає головним висновком на даний момент те, що ми перебуваємо у горнилі десятирічної війни, яка продовжується. При цьому, наголошує він, Україна вистояла два роки повномасштабного російського вторгнення, не дозволила РФ знищити нашу державність.

«І цю битву ми вже виграли, – упевнений експерт. – На сьогоднішній день немає підстав вважати, що держава Україна впаде під тиском Росії. Всі виклики для державності мають виключно внутрішній характер і не є на сьогоднішній день критичними. Ми продемонстрували світові, що українська держава не просто існує, вона – відбулася. Що українська нація – не ціль, а об'єктивна реальність. Ми надихали світ, демонстрували свою мужність, творили історію перемог, до яких хотіли долучитися й інші».

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Попереду ще багато викликів, наголошує Олег Саакян. Але перший етап боротьби із російським вторгненням точно залишився за Україною.

«Що стосується РФ, то вона остаточно втратила глобальний вплив. І на сьогоднішній день балансує на рівні регіональної сили з окремими елементами глобальної, а десь навіть скотившись до залежної країни. У військовому сенсі – від тих же Північної Кореї, Ірану, в економічному – від доброї волі Китаю чи Туреччини. Через два роки повномасштабного вторгнення обрушився міф про велич РФ. Вона знищила весь той потенціал, що мала. Символічний, економічний, спецслужбівський, політичний. Втратила вплив на Захід, який вибудовували ще Російська Імперія та СРСР. Все це бездарно спалено путінським режимом у горнилі цієї війни», – пояснює політолог.

При цьому, продовжує він, Росія перейшла до режиму тривалої війни. Не відмовляючись від цілей знищення української державності, розхитування світопорядку. Адже лише так можливий перегляд кордонів, побудова нової системи світоустрою, в якій РФ сподівається отримати більше місця, ніж раніше.

«Якщо говорити про Захід, він пройшов еволюцію від сприйняття російсько-української війни, яка триває вже десять років, як слов'янського міжсобойчика на периферії Заходу – до сприйняття ситуації як саме війни у центрі Європи. Причому війни, яка несе низку викликів для світопорядку, коли вирішується доля, як мінімум, європейської безпеки. І в 2024-му Захід перебуває в переході до нової парадигми – сприйняття російсько-української війни не як джерела вищезгаданої небезпеки, а лише одного з низки фронтів (у тому числі потенційних), де РФ вже напала на ЄС, НАТО, цивілізований світ. Відбувається переосмислення. І джерелом проблем уже бачиться не російсько-українська війна, а власне Росія», – наголошує Олег Саакян.

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Водночас, лідерство США, враховуючи послаблення допомоги з боку цієї держави Україні загалом демократичного світу, у короткостроковій перспективі зменшиться, прогнозує експерт. Із ризиком стагнації надалі.

«Зважаючи на все, незабаром ми побачимо, як євроатлантична безпека стає більш європоцентричною. Колективна Європа братиме на себе все більше відповідальності у забезпеченні власної безпеки, а також глобальної, об'єднуючи навколо цього здорові сили світу», – упевнений політолог.

Ситуація у війні змінюється

Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова за президента Володимира Зеленського, екс-заступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова поділилася таким коментарем.

«В Україну сьогодні прибули прем'єр-міністри Італії (Джорджія Мелоні), Канади (Джастін Трюдо), Бельгії (Олександр Де Кроо). Приїхала і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Європейські лідери публікують весь день відеозвернення на підтримку України. Це говорить про те, що Європа на тлі політичних перипетій у США та пробуксовки допомоги звідти набуває лідерства у підтримці України. Бере на себе велику частку відповідальності — забезпечення нас фінансами і озброєнням».

На цьому тлі, зазначає експерт, Україна починає масово збивати російські літаки. А наші безпілотники дедалі частіше б'ють по важливих підприємствах на території країни-агресора.

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«Складається враження, що ми стоїмо на порозі якогось переломного моменту у війні. Те, що ми не використовували на початку повномасштабного російського вторгнення (дальнобійні засоби ураження, масове знищення російської військової авіації, у тому числі на території РФ), зараз на повну силу йде. І це говорить про те, що ситуація змінюється. На полі бою росіянам поки що вдається мати якісь тактичні успіхи завдяки «м'ясним штурмам» і більшій кількості боєприпасів. Але це саме тактичні успіхи. А стратегічно Україна має більше позитиву», – впевнена Тетяна Попова.

Безумовно, наголошує вона, нам потрібно більше допомоги від партнерів. Потрібна авіація. І ми, судячи з усіх заяв, отримаємо натовські винищувачі до літа.

«Порівняйте ситуацію дворічної давності – і зараз. Ми не панікуємо. Ми загартувалися. Ми прийняли війну. Ми стали сильнішими. У нас стало більше впевненості, що ми не лише вистоїмо, а й переможемо», – наголошує експерт.

А ось у Росії, зазначає вона, йде розбрід та хитання. Колишні військові, які перекваліфікувалися в Z-блогери, як той же Андрій «Мурз» Морозов, кінчають життя самогубством через те, що розголошують правду про втрати, а потім стають жертвою цькування.

«Путін продовжує вчиняти один жахливий злочин за іншим. Тепер ось у катівнях замучили до смерті Навального. Це все ще більше налаштовує цивілізований світ проти путінського режиму. Який боїться навіть видати тіло Навального його матері. На Заході зміцнюються думки, що з Путіним не можна домовлятися. Він та його режим – абсолютні чудовиська. І останні ілюзії про те, що з РФ можна домовитися, повинні бути відкинуті, – вважає Тетяна Попова. – Мирних рішень не лишилося. Україні потрібно давати більше зброї та боєприпасів. Тиснути на Росію на санкціями. Думаю, військова поразка РФ та її наступний розпад стають для Заходу все більш прийнятними – і навіть необхідними».