Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Лубінець розкрив деталі найбільшого обміну полоненими між Україною і РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець розкрив деталі найбільшого обміну полоненими між Україною і РФ
Україна планує обміняти щонайменше тисячу полонених, каже Лубінець
фото з відкритих джерел

Омбудсман запропонував російській стороні, щоб серед звільнених із полону були як військовополонені, так і цивільні

У межах наступного обміну полоненими між Україною та Росією, який стане наймасштабнішим за весь час війни, додому повернуться щонайменше 1000 українців. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Главком».

За словами омбудсмана, щойно з'явилася офіційна інформація про проведення масштабного обміну, він одразу зателефонував російській колезі – Яні Лантратовій.

«Я поставив запитання: остаточна цифра у вас є, там доведена, скажімо так? На що отримав відповідь, що не менше ніж 1000, але ми повинні працювати, щоб цифра була якомога більшою. Дійдемо до 1500 – буде 1500. Буде 1200 – буде 1200», – наголосив Лубінець.

Крім того, Лубінець виступив із власною ініціативою: запропонував, щоб серед звільнених із полону були як військовополонені, так і цивільні.

«На що одразу отримав відповідь, що російська сторона готова опрацьовувати, зокрема, і такий запит», – зауважив омбудсман.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також дипломатичних контактів протягом тижня.

Читайте також:

Теги: Дмитро Лубінець росія обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американців зустрів в аеропорту спецспредставник Путіна
Віткофф зробив заяву стосовно мирної угоди після прибуття до Москви
12 листопада, 08:33
Пожежа на території російського порту Усть-Луга після атаки безпілотників 11 листопада
СБУ уразила п'ять нафтових резервуарів і ракетний корабель РФ (відео)
11 листопада, 19:44
Перший день переговорів в Абу-Дабі, візит Зеленського до Данії. Головне за 10 листопада 2026 року
Перший день переговорів в Абу-Дабі, візит Зеленського до Данії. Головне за 10 листопада 2026 року
10 листопада, 21:19
Надійшло 61 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури
Окупанти за добу обстріляли 53 населені пункти Запорізької області
8 листопада, 08:05
Україна запроваджує локальний режим припинення вогню для гуманітарної операції в окупованих Олешках
Генштаб назвав точний час припинення вогню в Олешках та попередив українців про небезпеку
26 жовтня, 21:25
Ярослав Сидоров заявив, що не хоче, аби його повертали до Росії в межах обміну полоненими
У полон до десантників потрапив розвідник, який шпигував за Китаєм, а потім опинився на війні в Україні
25 жовтня, 15:15
ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою
Росія домовляється з США про проведення товариської гри між футбольними збірними
22 жовтня, 15:13
Кирило Дмитрієв вважає економічні відносини зі США важливими для Росії
Кремль зробив заяву після замороження Трампом «пекельних санкцій»
17 жовтня, 13:07
Безпілотники атакували найпотужніший датацентр Росії
Росіяни втратили доступ до банківських сервісів після атаки на датацентр
14 жовтня, 19:24

Події в Україні

Електроенергія має продаватися без адміністративної встановленої цінової «стелі» – співвласник «Нової пошти»
Електроенергія має продаватися без адміністративної встановленої цінової «стелі» – співвласник «Нової пошти»
Лубінець розкрив деталі найбільшого обміну полоненими між Україною і РФ
Лубінець розкрив деталі найбільшого обміну полоненими між Україною і РФ
Гендиректор ДТЕК звернувся до міжнародних партнерів для посилення ППО
Гендиректор ДТЕК звернувся до міжнародних партнерів для посилення ППО
«Я виживу?». У Глухові поліцейські дивом урятували хлопчика, який опинився під завалами
«Я виживу?». У Глухові поліцейські дивом урятували хлопчика, який опинився під завалами
Зеленський покепкував з ексгенпрокурора Кравченка
Зеленський покепкував з ексгенпрокурора Кравченка
РФ пошкодила храм у Хмельницькому районі
РФ пошкодила храм у Хмельницькому районі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
149K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua