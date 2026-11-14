Лубінець розкрив деталі найбільшого обміну полоненими між Україною і РФ

Омбудсман запропонував російській стороні, щоб серед звільнених із полону були як військовополонені, так і цивільні

У межах наступного обміну полоненими між Україною та Росією, який стане наймасштабнішим за весь час війни, додому повернуться щонайменше 1000 українців. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Главком».

За словами омбудсмана, щойно з'явилася офіційна інформація про проведення масштабного обміну, він одразу зателефонував російській колезі – Яні Лантратовій.

«Я поставив запитання: остаточна цифра у вас є, там доведена, скажімо так? На що отримав відповідь, що не менше ніж 1000, але ми повинні працювати, щоб цифра була якомога більшою. Дійдемо до 1500 – буде 1500. Буде 1200 – буде 1200», – наголосив Лубінець.

Крім того, Лубінець виступив із власною ініціативою: запропонував, щоб серед звільнених із полону були як військовополонені, так і цивільні.

«На що одразу отримав відповідь, що російська сторона готова опрацьовувати, зокрема, і такий запит», – зауважив омбудсман.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.