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Євросоюз готує Україну до інтеграції та висуває вимоги Росії

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Євросоюз готує Україну до інтеграції та висуває вимоги Росії
Єврокомісарка Марта Кос та глава дипломатії ЄС Кая Каллас висловилися щодо інтеграції України та майбутніх переговорів із Росією
фото: BBC, Суспільне

Єврокомісарка Марта Кос заявила про підготовку України до післявоєнної відбудови, а глава дипломатії ЄС Кая Каллас озвучила вимогу щодо виведення російських військ з інших держав

Європейський Союз планує продовжувати підготовку України до інтеграції, щоб створити умови для відбудови країни після завершення російської агресії. Водночас Брюссель формує власні вимоги до Москви в межах можливих переговорів про припинення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви єврокомісарки з питань розширення Марти Кос та високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас.

Марта Кос наголосила, що підготовка України до європейської інтеграції має стати важливою складовою майбутнього відновлення держави. За її словами, Євросоюз прагне створити необхідні передумови для відбудови після припинення бойових дій.

Водночас єврокомісарка зазначила, що наразі не може сказати, чи відіграватиме питання розширення ЄС якусь роль у можливій угоді про завершення війни.

Таким чином, Брюссель продовжує роботу над інтеграцією України, хоча її місце в потенційних мирних домовленостях поки залишається невизначеним.

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас окремо розповіла про позицію Брюсселя щодо можливих переговорів із Москвою.

За її словами, європейська сторона має намір висунути максимальні вимоги до Росії, зокрема щодо виведення її військових із територій усіх держав, де вони зараз перебувають.

Як повідомляє «Суспільне», Каллас наголосила на необхідності враховувати інтереси європейської безпеки під час обговорення умов припинення російської агресії.

Заяви Кос і Каллас демонструють два напрями роботи Євросоюзу: підготовку України до повоєнного відновлення та формування переговорної позиції щодо Росії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Марта Кос виключила прискорений вступ України до ЄС без виконання необхідних реформ. Єврокомісарка наголосила, що процес приєднання ґрунтується на виконанні встановлених критеріїв, хоча Євросоюз враховує складні умови, в яких Україна проводить реформи.

Також «Главком» писав про нові вимоги Росії до Заходу щодо європейської безпеки. За даними The New York Times, Москва наполягає на виведенні військ НАТО з держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припиненні військової допомоги Україні та обмеженні ядерних гарантій європейських союзників.

Крім того, «Главком» повідомляв про позицію Каї Каллас щодо послідовності мирних переговорів. Дипломатка наголосила, що спочатку необхідно досягти припинення вогню, потім укласти мирну угоду і лише після цього обговорювати майбутню архітектуру європейської безпеки.

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Теги: росія Європейський Союз Україна

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