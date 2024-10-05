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На війні загинув український гандболіст

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На війні загинув український гандболіст
Роман неодноразово ставав переможцем універсіад Львівщини
фото з відкритих джерел

Спортсмену було 29 років

На війні проти російських окупантів загинув український гандболіст Роман Заєць. Трагічну новину повідомила Федерація гандболу України.

Зазначається, що Роман загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком. Йому було 29 років.

На війні загинув український гандболіст фото 1

Заєць був випускником 2018 року факультету педагогічної освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, який навчався на кафедрі спортивних та рекреаційних ігор (спортивна спеціалізація – гандбол).

Роман неодноразово ставав переможцем універсіад Львівщини, бронзовим призером Універсіади України 2015 року, срібним призером Універсіади України 2017 року, був гравцем команди чемпіонату України «СКА-Львів».

На війні загинув український гандболіст фото 2

Раніше захищаючи Україну від ворога, загинув призер Всесвітніх ігор і заслужений майстер спорту України Роман Головатюк. 

Також на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. 

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Теги: спорт війна гандбол Львів

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