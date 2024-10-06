Найкращий результат в історії: Україна здобула «бронзу» чемпіонату світу з футзалу

У результаті перемоги Україна здобула перші в історії медалі чемпіонату світу з футзалу – «бронзу»

Матч закінчився з рахунком 7:1 на користь України

Збірна України здобула перемогу над Францією у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024 з футзалу.

На цьогорічній світовій першості Україна вдруге в історії розігрувала медалі футзальної світової першості. На дебютному Чемпіонаті світу-1996 «синьо-жовті» вперше дістались до матчу за третє місце, але тоді зазнали мінімальної поразки від Росії (2:3).

На Чемпіонаті світу-2024 суперником України в «бронзовому» фіналі стала збірна Франції, яка вперше в історії виступає на мундіалі. Досі команда ніколи не брала участь у великих міжнародних форумах, зокрема чемпіонатах Європи.

На десятій хвилині Україна відкрила рахунок: Ігор Корсун віддав передачу на Ігоря Чернявського, який замкнув передачу. На початку другого тайму «синьо-жовті» змогли збільшити перевагу до двох м'ячів. Однак вже через хвилину французи змогли відіграти удар.

На 27-й хвилині Євгеній Жук отримав пас від Назара Шведа, з розвороту пробив поміж кількох французів під дальню стійку. А менше ніж через хвилину забив ще один гол.

За 12 хвилин до завершення поєдинку Франція вивела на майданчик п'ятого польового гравця, чим збільшила тиск біля воріт «синьо-жовтих». Однак вже через хвилину Україна змогла скористатись відсутністю воротаря: Сухов віддав результативну передачу на Абакшина, який забив декілька голів.

Матч закінчився з рахунком 7:1. Голи забили: Чернявський, 11, Зварич, 22, Жук, 27,28, Абакшин, 30, 31, 33; Саадауї, 23.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з футзалу розпочався 14 вересня. Як повідомляла Асоціація футзалу України, змагання у період з 14 вересня до 6 жовтня відбуваються у трьох містах Узбекистану – Андижані, Бухарі й Ташкенті.

До слова, раніше збірна України з футзалу розгромила національну команду Венесуели в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 9:4. Потрапити до четвірки найкращих команд світу українцям вдалося вперше з 1996-го року.

Однак, Україна зазнала поразки від Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024, поступившись суперникові з рахунком 2:3.