Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї

Зеленський: Цього тижня буде представлено всім партнерам у Європі українську стратегію примусу Росії до завершення війни

Зеленський: Є країни, які, на жаль, інвестують у затягування війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці було детально обговорено фактично включення у війну Північної Кореї. Про це стало відомо із вечірнього звернення глави держави.

«Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї», – заявив президент.

Також керівництво держави обговорило відносини Росії з деякими іншими країнами, які, за словами Зеленського, інвестують у затягування війни. Водночас аналізувалися відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть «допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату».

Зеленський додав, що цього тижня буде представлено всім партнерам у Європі українську стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни.

«Сьогодні ж була доповідь віцепрем’єр-міністра Стефанішиної про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту Плану перемоги. Працюють військові на своїх рівнях із нашими партнерами щодо воєнних пунктів», – наголосив глава держави. Він додав, що План перемоги буде представлений публічно.

Нагадаємо, північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Як відомо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

До слова, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.