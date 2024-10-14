Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї
Зеленський: Цього тижня буде представлено всім партнерам у Європі українську стратегію примусу Росії до завершення війни
фото: Офіс президента

Зеленський: Є країни, які, на жаль, інвестують у затягування війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці було детально обговорено фактично включення у війну Північної Кореї. Про це стало відомо із вечірнього звернення глави держави.

«Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї», – заявив президент.

Також керівництво держави обговорило відносини Росії з деякими іншими країнами, які, за словами Зеленського, інвестують у затягування війни. Водночас аналізувалися відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть «допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату».

Зеленський додав, що цього тижня буде представлено всім партнерам у Європі українську стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни.

«Сьогодні ж була доповідь віцепрем’єр-міністра Стефанішиної про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту Плану перемоги. Працюють військові на своїх рівнях із нашими партнерами щодо воєнних пунктів», – наголосив глава держави. Він додав, що План перемоги буде представлений публічно.

Нагадаємо, північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Як відомо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

До слова, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Читайте також:

Теги: військові Володимир Зеленський президент Північна Корея війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми виявилися не такими дегенератами, як сподівався Путін», – прокоментував Сікорський західну підтримку України
США зупинить допомогу Україні? Сікорський відповів, чи зможе ЄС її компенсувати
15 вересня, 02:13
Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам
Глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном
14 вересня, 23:12
Триває 943-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
23 вересня, 07:57
За даними журналістів, новий пакет допомоги міститиме боєприпаси, які дозволять українським пілотам діяти подалі від лінії фронту і російської протиповітряної оборони
Стало відомо, коли США оголосять про нову військову допомогу Україні
24 вересня, 17:11
Президент про ядерну безпеку: «Будь-який удар ракети чи безпілотника, будь-яка критична аварія в енергосистемі може призвести до ядерної катастрофи»
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: повний текст
25 вересня, 18:48
Зеленський домовився з Байденом про подальшу підтримку
У Білому домі відбулася зустріч Байдена та Зеленського: про що домовились
26 вересня, 23:15
Окупанти використовують дитячу працю для виготовлення дронів
Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву
28 вересня, 01:09
Росіяни на агрегатному заводі зазнали серйозних втрат
Як Росія вбивала своїх солдатів у Вовчанському агрегатному заводі. Деталі від ГУР
29 вересня, 12:19
Через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації
На Харківщині затримано 13 посадовців, які організували схему ухилення від мобілізації (фото)
4 жовтня, 13:22

Політика

Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади
Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади
Скільки вдалося зекономити завдяки прозорим закупівлям дронів – відповідь Мінцифри
Скільки вдалося зекономити завдяки прозорим закупівлям дронів – відповідь Мінцифри
Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї
Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї
Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про «замінування». Реакція МЗС
Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про «замінування». Реакція МЗС
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
383K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
26K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
18K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК

Новини

Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Сьогодні, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua