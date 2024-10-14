Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки

Присутність північнокорейських військ може мати значний вплив на фронт

Північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Як зазначив Жорін, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

«Це буде не найвмотивованіша та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. Вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу», – каже він.

Заступник командира бригади наголосив, що на відміну від західних партнерів України, союзники Росії не зіштовхуються з подібними обмеженнями у наданні допомоги.

«Залучення північнокорейських військових – цілком реальна історія. На відміну від наших партнерів, союзникам РФ нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть. Тим більше санкціями Північну Корею вже точно не налякати», – підсумував Жорін.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.