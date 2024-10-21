Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ «бойових рабів» – Bild

Оглядач Bild називає військовослужбовців «бойовими рабами», оскільки їх ростили в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу

Майбутніх солдатів Північної Кореї обробляли ідеологією, готуючи до знищення «дияволів НАТО» і ворогів «улюбленого лідера»

Північна Корея відправила до України 1,5 тис. північнокорейських солдатів, які ймовірно охороняли батька диктатора КНДР Кім Чен Іра. Про це повідомляє Bild.

За даними ЗМІ, на початку жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії., який вважається одним із найжорстокіших у світі. «На очах у його сина вони кулаками, руками і залізними молотами розбивали бетонні плити, поставлені на тіла товаришів», – пише видання.

Зокрема, оглядач Bild Петер Тіде називає військовослужбовців «бойовими рабами», оскільки їх ростили в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. У них не було доступу ні до інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів.

Також видання пише, що майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення «дияволів НАТО» і ворогів «улюбленого лідера».

Варто зауважити, що останнім часто стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців. Щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи і російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

До слова, європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну.