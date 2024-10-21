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Росія може кинути на штурми військових із КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія може кинути на штурми військових із КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині – ЗМІ
За даними ГУР, військовослужбовців із КНДР залишили в лісовому масиві на Курщині на декілька днів без харчів і вказівок щодо подальших планів
фото: wikimedia.org

18 північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції на Курщині

Росіяни затримали 18 північнокорейських солдатів, які спробували втекти з позиції в Курській області. Тепер їх можуть залучити до штурмових дій проти українських військових. Про це повідомляє hromadske з покликанням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що близько 40 солдатів із КНДР після свого прибуття до РФ навчали російських бійців застосовувати повітряні кулі у військових цілях, а ті натомість навчали представників Північної Кореї сучасному піхотному бою.

За даними джерела, після навчання військовослужбовців з КНДР залишили в лісовому масиві на Курщині на декілька днів без харчів і вказівок щодо подальших планів. Через це 18 північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції, аби знайти російських командирів.

Але вже за дві доби, 16 жовтня, зниклих військових знайшли та затримали росіяни. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів. Наразі усіх 40 солдатів із КНДР, які перебували на попередніх позиціях, перемістили у Льговський район Курської області для подальшого залучення у штурмових діях на Курщині.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

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Теги: Курщина війна штурм Північна Корея росіяни

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