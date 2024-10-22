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Південна Корея може відправити війська до України – Newsweek

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Південна Корея може відправити війська до України – Newsweek
Сеул може направити до України обмежений військовий контингент
фото з відкритих джерел

Південна Корея стурбована посиленням військової співпраці між Росією та КНДР

У понеділок, 21 жовтня 2024 року, південнокорейські ЗМІ заявили, що Сеул може відправити військових і розвідників до України після того, як Північна Корея направила війська для підтримки Росії у війні.

У повідомленні говориться, що уряд і військові Південної Кореї «розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки, що спеціалізуються на Північній Кореї, та експертів з тактики противника», в Україну.

Зазначається, що південнокорейський персонал в Україні допитуватиме або надаватиме послуги перекладу, якщо північнокорейські солдати будуть захоплені українськими силами. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР.

Видання Newsweek нагадало, що Міноборони Південної Кореї на пресбрифінгу в понеділок повідомило, що «відкрито» перегляне заходи щодо можливих поставок летальної зброї в Україну. Сеул надав Києву гуманітарну допомогу під час російсько-української війни.

Також зазначається, що розвідка Південної Кореї в п’ятницю заявила, що Північна Корея вирішила направити 12 тисяч військовослужбовців спецназу для підтримки Росії, причому 1500 з них уже на російському Далекому Сході.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ «бойових рабів».

До слова, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Також, європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну.

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Теги: війна Україна Південна Корея Північна Корея росія

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