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    Події в Україні

    Кулеба закликав видворити Росію з ОБСЄ

    Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі, наполягає Дмитро Кулеба - Кулеба закликав видворити Росію з ОБСЄ
    Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі, наполягає Дмитро Кулеба
    фото з відкритиз джерел

    Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акта

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити процедуру призупинення членства Росії в ОБСЄ, яке становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Про це він заявив у Twitter.

    «Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акта. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ», – наголосив Кулеба.

    Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 7 квітня проголосувала за припинення роботи РФ у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення прав людини в Україні.

    Раніше український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

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    Теги: росія окупанти ОБСЄ міністр ООН війна агресія Україна Twitter Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба закликав видворити Росію з ОБСЄ