Кулеба закликав видворити Росію з ОБСЄ

Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі, наполягає Дмитро Кулеба

Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акта

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити процедуру призупинення членства Росії в ОБСЄ, яке становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Про це він заявив у Twitter.

«Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акта. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 7 квітня проголосувала за припинення роботи РФ у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення прав людини в Україні.

Раніше український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.