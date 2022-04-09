Столична станція метро «Берестейська» відновила роботу

Інтервал руху на лініях становить орієнтовно годину

У Києві станція «Берестейська» відновила свою роботу. Поїзди здійснюють висадку та посадку пасажирів. Про це інформує Київський метрополітен.

Наразі рух поїздів по:

Червоній лінії від станції «Академмістечко» до «Театральної».

Синій лінії від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».

Зеленій лінії від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір» з пересадкою на станції «Видубичі».

Робота пересадочних вузлів:

«Золоті ворота» – «Театральна»;

«Площа Льва Толстого» – «Палац спорту».

Без зупинки поїзди проїдуть станції: «Майдан Незалежності» «Кловська».

Середній інтервал на лініях становить орієнтовно 1 годину.

Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Нагадаємо, Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: список.

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