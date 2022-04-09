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    Столична станція метро «Берестейська» відновила роботу

    Підземка цілодобово приймає людей як укриття - Столична станція метро «Берестейська» відновила роботу
    Підземка цілодобово приймає людей як укриття
    фото з відкритих джерел

    Інтервал руху на лініях становить орієнтовно годину

    У Києві станція «Берестейська» відновила свою роботу. Поїзди здійснюють висадку та посадку пасажирів. Про це інформує Київський метрополітен.

    Наразі рух поїздів по:

    • Червоній лінії від станції «Академмістечко» до «Театральної».
    • Синій лінії від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».
    • Зеленій лінії від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір» з пересадкою на станції «Видубичі».

    Робота пересадочних вузлів:

    • «Золоті ворота» – «Театральна»;
    • «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту».

    Без зупинки поїзди проїдуть станції: «Майдан Незалежності» «Кловська».

    Середній інтервал на лініях становить орієнтовно 1 годину.

    Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

    Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

    Нагадаємо, Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: список.

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    Столична станція метро «Берестейська» відновила роботу