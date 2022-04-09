Столична станція метро «Берестейська» відновила роботу
Інтервал руху на лініях становить орієнтовно годину
У Києві станція «Берестейська» відновила свою роботу. Поїзди здійснюють висадку та посадку пасажирів. Про це інформує Київський метрополітен.
Наразі рух поїздів по:
- Червоній лінії від станції «Академмістечко» до «Театральної».
- Синій лінії від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».
- Зеленій лінії від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір» з пересадкою на станції «Видубичі».
Робота пересадочних вузлів:
- «Золоті ворота» – «Театральна»;
- «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту».
Без зупинки поїзди проїдуть станції: «Майдан Незалежності» «Кловська».
Середній інтервал на лініях становить орієнтовно 1 годину.
Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.
Нагадаємо, Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: список.