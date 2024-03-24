Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, скільки ракет і «шахедів» росіяни випустили по Україні за тиждень

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський розповів, скільки ракет і «шахедів» росіяни випустили по Україні за тиждень
Президент подякував захисникам за кожну збиту ракету та кожен збитий «шахед»
фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський: «Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору»

За цей тиждень російські терористи застосували проти України майже 190 ракет, близько 140 «шахедів» і майже 700 керованих авіабомб. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Перше – вдячність нашим захисникам неба. Усім воїнам мобільних вогневих груп, нашої авіації, ППО Сухопутних військ, усім фахівцям нашої РЕБ. Дякую за кожну збиту ракету, за кожен збитий «шахед». Звичайно, наш повітряний щит потребує значного посилення. Ми працюємо над цим з усіма партнерами. Але вже зараз принаймні частину ракет і більшість «шахедів» наші воїни збивають», – сказав президент.

За словами Зеленського, за цей тиждень, від понеділка й до неділі, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 «шахедів». Ще майже 700 керованих авіабомб.

«Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня. Дякую всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території. Які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта», – додав президент України.

Окрім цього, Зеленський повідомив про роботу з відновлення після російських ударів у ніч на цю п’ятницю. Зокрема, за його словами, в Харкові ситуація дуже складна. Понад 200 тисяч абонентів – квартир і будинків – у Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики.

Також президент України повідомив про результати у відносинах із партнерами. За його словами, є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки – є й отримані пакети, і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка.

«Євросоюз – рішення про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Це суттєво підтримає наш захист. Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу – 4,5 мільярда євро. МВФ – є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада – є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки», – розповів Володимир Зеленський.

Також він повідомив про розмову із прем’єр-міністром Іспанії Санчесом, зокрема щодо ППО для України. Також йшлося і про взаємодію України з Іспанією на двосторонньому рівні та у європейських інституціях. 

«Головне – не втомлюватися, не збавляти нашої активності, не втрачати віри в Україну, у наших людей і в нашу можливість донести світу, що ворог людського життя не має права виграти – Путін не має права виграти. Він повинен втратити можливість ламати життя інших. І тільки це може стати основою спільної безпеки – наших людей, усіх європейців, усього світу. Дякую всім, хто з Україною! Слава всім нашим воїнам, усьому нашому народу! Слава Україні!» – сказав президент.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під ракетний удар потрапила столиця, тут зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. А в результаті ракетної атаки на Київщину сотні домівок лишилися без світла.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів. 

Теги: Володимир Зеленський Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плани Путіна не було втілено у життя
Мета російської «спецоперації» зазнала нищівної поразки
26 лютого, 15:57
Розслідування смерті Олексія Навального завершиться протягом місяця
«Ми точно дізнаємося правду». Христо Грозєв анонсував швидке розслідування смерті Навального
1 березня, 22:50
Зеленський заявив, що необхідно нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях
Зеленський пояснив, як Україна може завершити війну на своїх умовах
26 лютого, 14:08
Зеленський сьогодні їде в Туреччину: Банкова розкрила деталі візиту
Зеленський сьогодні їде в Туреччину: Банкова розкрила деталі візиту
8 березня, 10:04
Раніше Зеленський заявляв, що українська армія перебуває у «надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту»
Зеленський пояснив, як змінилася ситуація на фронті протягом останніх місяців
11 березня, 21:59
Зеленський нагадав, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває в парламенті і зміни пройшли вже перше читання.
Зеленський розповів, чи буде посилення мобілізації
12 березня, 14:02
Зеленський на врученні Шевченківської премії 2024
Шевченківська премія 2024: Зеленський наголосив на важливості культури під час війни
9 березня, 17:12
Депутати будуть розглядати законодавчі поправки до законопроєкту та голосувати по кожній окремо
Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у військкоматі
9 березня, 16:58
У центрі столиці внаслідок атаки палає будинок
Після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України (відео)
21 березня, 10:51

Політика

Зеленський розповів, скільки ракет і «шахедів» росіяни випустили по Україні за тиждень
Зеленський розповів, скільки ракет і «шахедів» росіяни випустили по Україні за тиждень
Кулеба прокоментував спроби РФ пов’язати Україну з терактом у «Крокусі»
Кулеба прокоментував спроби РФ пов’язати Україну з терактом у «Крокусі»
Зеленський прокоментував теракт під Москвою
Зеленський прокоментував теракт під Москвою
ФСБ звинуватила Україну в причетності до теракту під Москвою. Розвідка відреагувала
ФСБ звинуватила Україну в причетності до теракту під Москвою. Розвідка відреагувала
Кличко розповів, як Київ допоможе містам, які постраждали від атаки 22 березня
Кличко розповів, як Київ допоможе містам, які постраждали від атаки 22 березня
НАЗК припинило вести список міжнародних спонсорів війни
НАЗК припинило вести список міжнародних спонсорів війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
21K
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
13K
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
9236
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту
8173
ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю
7379
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Сьогодні, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Сьогодні, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Сьогодні, 12:50
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Сьогодні, 11:27
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua