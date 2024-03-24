Зеленський розповів, скільки ракет і «шахедів» росіяни випустили по Україні за тиждень

Володимир Зеленський: «Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору»

За цей тиждень російські терористи застосували проти України майже 190 ракет, близько 140 «шахедів» і майже 700 керованих авіабомб. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Перше – вдячність нашим захисникам неба. Усім воїнам мобільних вогневих груп, нашої авіації, ППО Сухопутних військ, усім фахівцям нашої РЕБ. Дякую за кожну збиту ракету, за кожен збитий «шахед». Звичайно, наш повітряний щит потребує значного посилення. Ми працюємо над цим з усіма партнерами. Але вже зараз принаймні частину ракет і більшість «шахедів» наші воїни збивають», – сказав президент.

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За словами Зеленського, за цей тиждень, від понеділка й до неділі, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 «шахедів». Ще майже 700 керованих авіабомб.

«Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня. Дякую всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території. Які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта», – додав президент України.

Окрім цього, Зеленський повідомив про роботу з відновлення після російських ударів у ніч на цю п’ятницю. Зокрема, за його словами, в Харкові ситуація дуже складна. Понад 200 тисяч абонентів – квартир і будинків – у Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики.

Також президент України повідомив про результати у відносинах із партнерами. За його словами, є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки – є й отримані пакети, і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка.

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«Євросоюз – рішення про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Це суттєво підтримає наш захист. Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу – 4,5 мільярда євро. МВФ – є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада – є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки», – розповів Володимир Зеленський.

Також він повідомив про розмову із прем’єр-міністром Іспанії Санчесом, зокрема щодо ППО для України. Також йшлося і про взаємодію України з Іспанією на двосторонньому рівні та у європейських інституціях.

«Головне – не втомлюватися, не збавляти нашої активності, не втрачати віри в Україну, у наших людей і в нашу можливість донести світу, що ворог людського життя не має права виграти – Путін не має права виграти. Він повинен втратити можливість ламати життя інших. І тільки це може стати основою спільної безпеки – наших людей, усіх європейців, усього світу. Дякую всім, хто з Україною! Слава всім нашим воїнам, усьому нашому народу! Слава Україні!» – сказав президент.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під ракетний удар потрапила столиця, тут зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. А в результаті ракетної атаки на Київщину сотні домівок лишилися без світла.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.