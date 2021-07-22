Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)

Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах

Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах.

У Маріуполі на Донеччині зранку 22 липня випав сильний дощ. Дуже швидко він встиг паралізувати звичний рух міста. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Донецької області.

З самого ранку рятувальна аварійно-водолазна служба міськради перейшла в режим підвищеної готовності до НС природного характеру.

Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах. А водії тролейбусів і трамваїв були змушені зупинити транспортні засоби. Загалом на 5 вулицях міста ускладнено проїзд: 7 проїзд, Кірова, Торгова, на перехресті «5 доріг», під мостом по вулиці Громової.

Патрульні закликали водіїв оминати ці ділянки.

Громадський транспорт почне курсувати за звичним маршрутом, коли вода повністю зійде з вулиць. Наразі частково відновлюють рух на вулиці Торговій, пише Mrpl.city.

На перетині вулиць Казанцева і Митрополичої забита ливнівка. Стрімкий потік води нісся по схилу, не даючи водіям дійти до своїх автомобілів.

В результаті негоди місцеві жителі залишилися без світла.

У соціальних мережах місцеві мешканці опублікували відео з наслідками негоди. На ньому видно, що люди пересуваються вулицями у воді.

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