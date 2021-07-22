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    Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)

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    Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах - Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)
    Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах
    Фото: з відкритих джерел

    Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах.

    У Маріуполі на Донеччині зранку 22 липня випав сильний дощ. Дуже швидко він встиг паралізувати звичний рух міста. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Донецької області.

    З самого ранку рятувальна аварійно-водолазна служба міськради перейшла в режим підвищеної готовності до НС природного характеру.

    Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах. А водії тролейбусів і трамваїв були змушені зупинити транспортні засоби. Загалом на 5 вулицях міста ускладнено проїзд: 7 проїзд, Кірова, Торгова, на перехресті «5 доріг», під мостом по вулиці Громової.

    Патрульні закликали водіїв оминати ці ділянки.

    Громадський транспорт почне курсувати за звичним маршрутом, коли вода повністю зійде з вулиць. Наразі частково відновлюють рух на вулиці Торговій, пише Mrpl.city.

    На перетині вулиць Казанцева і Митрополичої забита ливнівка. Стрімкий потік води нісся по схилу, не даючи водіям дійти до своїх автомобілів.

    В результаті негоди місцеві жителі залишилися без світла.

    У соціальних мережах місцеві мешканці опублікували відео з наслідками негоди. На ньому видно, що люди пересуваються вулицями у воді.

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    Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)
    Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)
    Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)
    Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)
    Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)
    Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)

    Нагадаємо, цього тижня в Україні йдуть сильні дощі. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи.

    Нагадаємо, негода у Хмельницькому затопила головний ринок, вода стоїть у підвалах багатоповерхівок.

    Тим часом, через повінь в Одесі Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.

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    Теги: Маріуполь прогноз погоди громадський транспорт ринок негода повінь дощ
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    Маріуполь затопило: рух транспорту обмежений, світло відключене (фото,відео)