В Одесі через дощі обвалилася стіна будинку: потрощило машини (фото, відео)

Сьогодні вночі в Одесі випала двомісячна норма опадів — 101 літр на квадратний метр

В Одесі на вулиці Композитора Ніщинського стався обвал будинку. Найбільше постраждали припарковані поруч автівки. Про це повідомляє «Думська».

Через сильні дощі, які зараз накрили Одесу, старі стіни будівель просто не витримують і руйнуються на очах. Цього разу через обвал стіни постраждали три припарковані поруч машини, вони опинилися повністю під завалами. Наразі власники намагаються звільнити свої транспортні засоби.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи.

Сьогодні вночі в Одесі випала двомісячна норма опадів — 101 літр на квадратний метр (місячна норма – 45 літрів). У мерії заявили, що такої зливи в місті не було з 1988 року.

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