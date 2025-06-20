Український захисник сам взяв у полон чотирьох окупантів (відео)

Воїн обманом змусив росіян здатися

Боєць 3-ї окремої штурмової бригади з позивним «Марік» самотужки переконав здатись групу росіян, які приїхали на квадроциклах і сховались у бліндажі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Третю окрему штурмову бригаду.

Окупанти розповіли, що їх підняли посеред ночі й відправили за квадроциклами у ліс. Дочекавшись до 5-ї години ранку, вони вирушили на місце й чекали наступних вказівок. Куди й навіщо їхали, не знали. Однак в якийсь момент їх почали обстрілювати.

«Марік» побачив, як три квадроцикли заїхали у сусідню посадку приблизно на відстані 100 м. По ворогу почали працювати оператори БпЛА. Двох з них одразу знищили, а потім дрони атакували й бліндаж.

В той самий час українських захисників попередили про наближення загарбників. «Марік» пояснив, що двоє його побратимів перебували у пункті спостереження, а третьому він сам порадив не показуватись. Росіяни побігли з бліндажа у лісосмугу, а в цей час до них вилетів озброєний український стрілець «Марік».

«Я по них навалюю, навалюю, навалюю… Підходжу ближче, ближче, ближче… Я розумію, що в мене мають вже закінчитись патрони, я беру гранату і кидаю туди бригаду», – розповідає він.

Росіяни чули постріли та лягли на землю, а після вибуху гранати один з них отримав поранення. Тоді «Марік» почав кричати їм: «Нас тут багато. Будеш жити. Виходь, нас тут багато. Ви не витягнете». Окупанти вирішили здаватись і вийшли по черзі, кидаючи автомати й стаючи на коліна з руками за головою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як 50-річний боєць 128-ї бригади Василь на псевдо «Лапа» спочатку потрапив у полон до двох окупантів, переночував з ними в окопі, а на ранок їх знищив.