Трагедія у Запоріжжі: під час купання потонув 17-річний хлопець

Тіло хлопця рятувальники виявили наступного дня

У Запоріжжі сталась трагедія на воді, 17-річний хлопець потонув під час купання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили в ДСНС, у затопленому кар’єрі в Запоріжжі 17-річний юнак пірнув у воду та не з’явився на поверхні. До пошуків залучили водолазів ДСНС та підводний дрон рятувальників.

фото: ДСНС

Тіло хлопця рятувальники виявили наступного дня на глибині 10 метрів, за 10 метрів від берега. Загиблого підняли на поверхню та передали поліції.

«Вкотре закликаємо: не ігноруйте правила безпеки під час відпочинку на воді. Купайтеся лише у спеціально визначених місцях! Бережіть своє життя!», – написали в ДСНС.

Подібна трагічна подія сталась у Чернігові. У Чернігові в річці Десна потонула 17-річна дівчина.

Як повідомили у ДСНС, трагедія на місцевому пляжі «Золотий берег» сталася сьогодні після обіду. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою.

Нагадаємо, у четвер, 9 липня, у Миколаївській області дитина втопилася у річці.

Зазначається, що трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. Дві 11-річні дівчинки самі пішли купатися на річку Інгул. Раптом одна з них почала тонути.