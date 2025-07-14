Трагедія у Запоріжжі: під час купання потонув 17-річний хлопець
Тіло хлопця рятувальники виявили наступного дня
У Запоріжжі сталась трагедія на воді, 17-річний хлопець потонув під час купання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Як повідомили в ДСНС, у затопленому кар’єрі в Запоріжжі 17-річний юнак пірнув у воду та не з’явився на поверхні. До пошуків залучили водолазів ДСНС та підводний дрон рятувальників.
Тіло хлопця рятувальники виявили наступного дня на глибині 10 метрів, за 10 метрів від берега. Загиблого підняли на поверхню та передали поліції.
«Вкотре закликаємо: не ігноруйте правила безпеки під час відпочинку на воді. Купайтеся лише у спеціально визначених місцях! Бережіть своє життя!», – написали в ДСНС.
Подібна трагічна подія сталась у Чернігові. У Чернігові в річці Десна потонула 17-річна дівчина.
Як повідомили у ДСНС, трагедія на місцевому пляжі «Золотий берег» сталася сьогодні після обіду. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою.
Нагадаємо, у четвер, 9 липня, у Миколаївській області дитина втопилася у річці.
Зазначається, що трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. Дві 11-річні дівчинки самі пішли купатися на річку Інгул. Раптом одна з них почала тонути.