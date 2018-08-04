Lexus задавив пішохода у Харкові
-
Розсилка
Аварія сталася вночі, юнак загинув на місці
У Харкові внаслідок ДТП загинув пішохід. Про це інформує поліція Харківщини.
За її даними, аварія сталася на проспекті Льва Ландау у Слобідському районі 4 серпня близько 01-30. За попередніми даними, водій автомобіля Lexus допустив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 25-річний чоловік загинув на місці.
Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік.
Ввечері 3 серпня у селищі Чаплинка на Херсонщині сталася ДТП . Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, здійснив наїзд на молоде подружжя.