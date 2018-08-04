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    Події в Україні

    Lexus задавив пішохода у Харкові

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    У Харкові автівка на смерть збила пішохода - Lexus задавив пішохода у Харкові
    У Харкові автівка на смерть збила пішохода

    Аварія сталася вночі, юнак загинув на місці

    У Харкові внаслідок ДТП загинув пішохід. Про це інформує поліція Харківщини.

    За її даними, аварія сталася на проспекті Льва Ландау у Слобідському районі 4 серпня близько 01-30. За попередніми даними, водій автомобіля Lexus допустив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 25-річний чоловік загинув на місці.

    Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

    Нагадаємо, у Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік.

    Ввечері 3 серпня у  селищі Чаплинка на Херсонщині сталася ДТП . Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, здійснив наїзд на молоде подружжя.

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