Lexus задавив пішохода у Харкові



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У Харкові автівка на смерть збила пішохода

Аварія сталася вночі, юнак загинув на місці

У Харкові внаслідок ДТП загинув пішохід. Про це інформує поліція Харківщини.

За її даними, аварія сталася на проспекті Льва Ландау у Слобідському районі 4 серпня близько 01-30. За попередніми даними, водій автомобіля Lexus допустив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 25-річний чоловік загинув на місці.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік.

Ввечері 3 серпня у селищі Чаплинка на Херсонщині сталася ДТП . Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, здійснив наїзд на молоде подружжя.