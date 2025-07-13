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Ліквідація наслідків негоди на Харківщині: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ліквідація наслідків негоди на Харківщині: головне за ніч
Головні новини ночі проти 13 липня
фото: ДСНС

На Харківщині понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки негоди

На Харківщині вирувала негода, на НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа, на Харківщині понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки негоди, Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну підтримку» дій Москви у війні проти України, ворог масовано обстріляв Сумщину дронами.

Ворог масовано обстріляв Сумщину дронами

Увечері 12 липня російські війська завдали масованого удару дронами по Сумщині. Наслідки атаки розповів очільник  Сумської ОВА Олег Григоров.

За повідомленням ОВА, близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Внаслідок ворожої атаки загорілися нежитлові приміщення.

Наслідки уточнюються.

Негода на Харківщині

Ввечері 12 липня у Харкові та області пішла злива зі шквальним вітром. Пориви досягли 20 м/с. Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев.

У ДСНС повідомили, що станом на 00:00 у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди залучено 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. 

У селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. В Основ'янському районі Харкова на семирічну дівчинку впало дерево. Дитину госпіталізували.

На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа

У ніч на 13 липня у російському місті Кстово на місцевому НПЗ зайнялась пожежа. 

Також за повідомленням каналу, декілька районів міста знеструмлено. Причина пожежі наразі невідома.

Кстовський НПЗ – один із найбільших російських нафтопереробних комплексів, що розташований у місті Кстово Нижньогородської області.

Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну підтримку» дій Москви у війні проти України

Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну» підтримку Росії у війні проти України. 

Офіційне північнокорейське телеграфне агентство ЦТАК поширило своє комюніке про зустріч лідера країни Кім Чен Ина з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Зокрема, у ньому йдеться, що Кім підтвердив «беззастережну підтримку» дій Москви у війні проти України.

Кім сказав Лаврову, що кроки, «вжиті союзниками у відповідь на радикально змінену глобальну геополітику, значною мірою сприятимуть забезпеченню миру та безпеки в усьому світі».

Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило власну версію змісту переговорів, у якій містилася цитата Лаврова: «Наші корейські друзі підтвердили свою тверду підтримку всіх цілей спеціальної військової операції».

Теги: ворог негода Північна Корея пожежа

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