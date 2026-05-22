Лінія фронту станом на 22 травня 2026. Зведення Генштабу

22 травня на фронті відбулося 166 бойових зіткнень

З початку доби загарбник завдав 52 авіаційних удари – скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5984 дрони-камікадзе та здійснив 2279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

22 травня станом на 22:00 відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 37 окупантів та поранено 11, знищено чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, три гармати. Знищено або придушено 232 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося чотири боєзіткнення. Противник завдав п'яти авіаційних ударів, застосував десять керованих бомб, здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Тернове та Нововасилівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Відбулося три боєзіткнення поблизу населених пунктів Глушківка та Новоплатонівка. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили дев'ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Торське, Озерне, Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили сім ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля та Степанівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Торецьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 37 окупантів та 11 поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та три гармати. Знищено або придушено 232 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі наступав у районах населених пунктів Вербове та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три наступальні дії ворога у районах населених пунктів Гола Пристань та Заплава.

Нагадаємо, триває 1549-й день повномасштабної війни в Україні.