Десантники зірвали чергову спробу ворога пролізти через газову трубу до позицій ЗСУ (відео)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Група окупантів намагалася використати газову трубу як укриття
Окупанти знову намагалися пробратися до українських позицій через газову трубу

Російські загарбники вчергове використали підземні комунікації для прихованого пересування, проте були виявлені та знищені бійцями 71-ї окремої аеромобільної бригади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

Деталі операції

За інформацією військових, група з шести окупантів намагалася використати газову трубу як укриття, щоб непомітно наблизитися до оборонних рубежів Сил оборони України. Проте реалізувати задум ворогу не вдалося.

Українські розвідники помітили рух противника ще на підході. Як зазначають у бригаді, загарбників почали «відпрацьовувати» прямо у полі, не давши їм шансу закріпитися або завдати удару.

«Ще на підході їх почали виявляти та знищувати у полі. Першого ліквідував FPV-дрон. Подальшу групу накрила артилерія просто на відкритій місцевості, коли ті намагалися розосередитися. Частина, що вижила після ударів, спробувала сховатися серед дерев, але була знешкоджена засобами ураження, зокрема славнозвісним Vampire. Підсумок – повністю зірваний штурм та знищення всієї групи», – написали військові.

Зауважимо, 71-ша окрема аеромобільна бригада зараз виконує завдання на Харківському напрямку.

Це вже було

  • Квітень 2026 року: На Сумщині 29 окупантів спробували здійснити штурм через газову трубу
  • У 2025 році росіяни спробували прорватися таким способом до Суджі через газогін. У вересні українські сили залишили місто Суджа в Курській області.
  • На початку 2024 року росіяни вже використовували труби для спроб непомітних вилазок у тил Збройних Сил України. Тоді це була операція «Каналізація» в Авдіївці, коли вони через підземні комунікації вийшли в район «Царська Охота».

«Главком» писав, що українські військові знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації. Військовослужбовець 77-ї окремої бригади ЗСУ Віктор Петрович розповів, що у смузі відповідальності бригади ворога вдається знищувати стабільно та у великих кількостях. Нещодавно противник зробив чергову спробу прихованого прориву, використовуючи газову інфраструктуру в районі населеного пункту Новоплатонівка.

