Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військовий назвав єдину перевагу росіян на фронті

Іванна Гончар
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
29 квітня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

За словами офіцера, ворог майже не застосовує бронетехніку і зазнає значних втрат

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним Алекс заявив, що темпи просування російських військ останніми місяцями суттєво знизилися, а на більшості напрямків наступ фактично відсутній. Про це він написав у своєму блозі, передає «Главком».

За словами військового, противник наразі не має можливості використовувати бронетехніку в наступальних діях.

«Неможливе будь-яке застосування бронетехніки в наступальних діях (її навіть немає для такого)», – написав він.

Водночас, за його оцінкою, єдиним ресурсом, який дозволяє російським військам продовжувати наступальні дії, залишається жива сила.

«Єдиний ресурс, за рахунок якого вони досі вивозять – жива сила, яку вони навіть не рахують і продовжують максимально халатно до неї відноситись», – зазначив військовий.

Він також заявив про значні втрати противника.

«Співвідношення втрат вже навіть неможливо виміряти, у противника вони просто колосальні», – написав він, додавши, що за підтвердженими даними втрати російських військ значно перевищують українські.

Як повідомлялось, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії. 

Нагадаємо, російські війська отримали завдання захопити якомога більше українських територій до кінця квітня. Головна мета агресора – використати ці «здобутки» для пропагандистських заяв на 9 травня про нібито спроможність продовжувати тривалу війну.

Теги: росіяни війна фронт окупанти наступ втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua