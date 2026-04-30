Військовий назвав єдину перевагу росіян на фронті

За словами офіцера, ворог майже не застосовує бронетехніку і зазнає значних втрат

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним Алекс заявив, що темпи просування російських військ останніми місяцями суттєво знизилися, а на більшості напрямків наступ фактично відсутній. Про це він написав у своєму блозі, передає «Главком».

За словами військового, противник наразі не має можливості використовувати бронетехніку в наступальних діях.

«Неможливе будь-яке застосування бронетехніки в наступальних діях (її навіть немає для такого)», – написав він.

Водночас, за його оцінкою, єдиним ресурсом, який дозволяє російським військам продовжувати наступальні дії, залишається жива сила.

«Єдиний ресурс, за рахунок якого вони досі вивозять – жива сила, яку вони навіть не рахують і продовжують максимально халатно до неї відноситись», – зазначив військовий.

Він також заявив про значні втрати противника.

«Співвідношення втрат вже навіть неможливо виміряти, у противника вони просто колосальні», – написав він, додавши, що за підтвердженими даними втрати російських військ значно перевищують українські.

Як повідомлялось, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії.

Нагадаємо, російські війська отримали завдання захопити якомога більше українських територій до кінця квітня. Головна мета агресора – використати ці «здобутки» для пропагандистських заяв на 9 травня про нібито спроможність продовжувати тривалу війну.