На Сумщині російський дрон знищив комбайн під час польових робіт (відео)

Наталія Порощук
Водій встиг врятуватися
фото: скриншот з відео
На Сумщині російський безпілотник поцілив у комбайн, який працював у полі. Водій не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Сталося це сьогодні близько 16:30 на території Новослобідської громади.

«Водій встиг врятуватися – він не постраждав. Комбайн повністю знищений. Росіяни вкотре свідомо атакували цивільний обʼєкт та людей», – наголосив Григоров.

Нагадаємо, унаслідок російського удару по пʼятиповерховому будинку в Конотопі на Сумщині загинула 94-річна жителька. Напередодні вона відсвяткувала іменини.

До слова, у Путивльській громаді Сумської області внаслідок детонації вибухонебезпечного елемента російського безпілотного літального апарата загинули двоє цивільних чоловіків. Мешканці прикордоння знайшли уламки БпЛА та спробували самостійно транспортувати їх у цивільному автомобілі.

Як повідомлялося, російська армія не припиняє ударів по прикордонних та тилових містах Сумської області. Ворог застосував ударні безпілотники типу «шахед» для нападів на приватний сектор міст Шостка та Тростянець. У результаті влучань спалахнули масштабні пожежі у житлових масивах, проте завдяки щасливому випадку вдалося уникнути людських жертв.

На Сумщині російський дрон знищив комбайн під час польових робіт (відео)
Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів окупантів
Герасимчук пішов з посади начальника поліції Хмельницької області
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
«У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей». Зеленський заслухав доповідь Сирського
Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення
