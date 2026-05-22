Нові правила бронювання, застава для посадовців Нацполіції. Головне за 22 травня 2026

Дайджест новин 22 травня 2026 року
Кабмін ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств. США офіційно вийшли з переговорів між Україною та Росією. Топпосадовці Нацполіції, які підозрюються у корупції, вийшли із СІЗО під заставу.
«Главком» склав добірку головних подій 22 травня.
Нові правила бронювання від мобілізації
Кабмін ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
«Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки в умовах військового стану», – наголосив Соболев.
США офіційно вийшли з переговорів між Україною та Росією
Сполучені Штати наразі більше не беруть участі у переговорах між Україною та Росією. У Вашингтоні пояснили це відсутністю прогресу в діалозі, однак заявили про готовність знову долучитися до процесу за умови зміни ситуації. Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі.
Топпосадовці Нацполіції, які підозрюються у корупції, вийшли із СІЗО
Четверо посадовців регіональних підрозділів поліції Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди, вийшли з СІЗО під заставу.
Президент провів розмову зі Стармером, Макроном і Мерцом
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом – формат Е3–Україна.
Інші важливі новини
- Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення.
- В Угорщині на нафтопереробному заводі стався вибух.
- МЗС анонсувало візит Тихановської до України.
- Запорізька АЕС опинилася під загрозою повного знеструмлення.
