Лінія фронту станом на 29 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1091-й день війни

Окупанти завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 113 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4236 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

29 травня станом на 22:00 відбулося 119 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Стариці та Вовчанська, ще дві атаки тривають.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив три атакувальні дії позицій наших оборонців в районі Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники сім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб. До цього часу незавершеними залишаються ще три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

Росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка. Дотепер триває п’ять боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 21 раз атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка. Наші оборонці успішно зупинили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 11 атак російських загарбників, десять боєзіткнень досі тривають.

Нагадаємо, триває 1191-й день повномасштабної війни в Україні.