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Втрати ворога станом на 1 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 1 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22364 бойові броньовані машини
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 1 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 травня втратила:

  • особового складу – близько 953190 (+1230) осіб,
  • танків – 10732 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22364 (+11) од,
  • артилерійських систем – 27136 (+45) од,
  • РСЗВ – 1375 (+1) од,
  • засоби ППО – 1148 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112),
  • крилаті ракети – 3196 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139) од,
  • спеціальна техніка – 3869 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 1 травня
Втрати ворога станом на ранок 1 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 травня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 1 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 1 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1163-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати Чорне море Азовське море

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Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 1 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
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