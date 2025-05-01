Втрати ворога станом на 1 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 1 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 1 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 1 травня втратила:
- особового складу – близько 953190 (+1230) осіб,
- танків – 10732 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22364 (+11) од,
- артилерійських систем – 27136 (+45) од,
- РСЗВ – 1375 (+1) од,
- засоби ППО – 1148 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112),
- крилаті ракети – 3196 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139) од,
- спеціальна техніка – 3869 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 1 травня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1163-й день повномасштабної війни в Україні.
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