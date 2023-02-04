Литва зібрала кошти на радари ППО для України

Прості люди та спонсори перевели на рахунки волонетрів 6 млн євро лише за 5 днів

Волонтери у Литві зібрали необхідні кошти підтримки України. Акція, яка тривала в рамках кампанії RADAROM, замість необхідних 5 млн євро, вже акумулювала майже 6 млн євро, пише у своєму Twitter один з організаторів Андріус Тапінас.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що ініціаторами унікальної фандрейзингової ініціативи стало Литовське національне радіо та телебачення спільно з іншими організаторами. «Мета акції — зібрати 5 мільйонів євро на функціональні тактичні радари для захисту стратегічно важливих об’єктів України. Радари призначені для спостереження за повітряним простором та можуть виявляти об’єкти будь-якого типу, розмірів та швидкості, щоб запобігти нещадному терору Росії», — повідомляють організатори.

Як відомо, йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва.