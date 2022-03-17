Люди помирають у дворах, їжі та води немає. Що відбувається в Маріуполі (фото, відео)

Російські війська організували геноцид українців у Маріуполі

Маріуполь сьогодні – це місто страху, смерті й жаху, а його жителі вкрай потребують допомоги. Про це пише в Facebook журналістка Христина Джолос, якій вдалося вибратися із заблокованого російськими терористами міста.

За її словами, до Маріуполя не пропускали гумконвої, міська влада його покинула. Мешканцям залишати його довелося, під обстрілами, об'єднуючись в колони й клеючи на машини написи «діти». «Нас ніхто не рятував, ми самі себе врятували і бог», – пише вона.

«У місті немає зв'язку, води, газу, швидких, люди з відірваними кінцівками стікають кров'ю у дворах і їм нікому допомогти, і це мирні люди, наші з вами знайомі та рідні. Загиблих просто прикопують на місці, а рідні потім не можуть їх знайти. Найчастіше це відбувається під час пошуків води, чергах на криничках або під час готування супу на багатті», – розповідає жінка.

Джолос підтвердила, що жителі міста були змушені збирати сніг, топити його на багатті й таким чином готувати макарони.

«Моя сім'я була у сховищі гімназії номер два, три дні тому туди прилетів снаряд, вибило частину вікон, жінку в стегно поранило осколком, вона всю ніч лежала на першому поверсі гімназії та молила дати їй отруту, щоб не відчувати болю, в лікарню везти нікому. Кожен день і щоночі обстріли, свисти, тремтячі стіни й жах «куди прилетить», – продовжує вона.

Жінка також відзначає героїчну роботу персоналу 3-ї міськлікарні. Зараз в Маріуполі, додає вона, залишилися її мати, троє братів, свекруха і свекор.

«У місті майже немає сховищ, їх не вистачає, немає бункерів з вентиляцією, в кращому випадку цокольні поверхи, в будинку моєї мами його немає. Людей потрібно вивезти, жінок, дітей, людей похилого віку, дайте автобуси, зелений коридор, домовтеся!! Молюся за близьких, кожного маріупольця та українського солдата. Ворог прийшов до нас і не залишив нам вибору, але немає нічого ціннішого людського життя. Це повинно закінчитися!!!!!!», – емоційно пише вона.

Жінка підкреслила, магазини і аптеки міста розграбовані, води і їжі у людей немає, а померлих городян навіть не забирають – радять відкривати вікна і класти трупи на балкон, а потім везти в молитовний будинок.

Нагадаємо, росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

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