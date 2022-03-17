Міноборони США оцінило воєнну ситуацію навколо великих українських міст

За словами джерела, російські сили на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 км від центру міста

Ворог не домігся успіхів під Києвом, Харковом і Миколаєвом

Російські сили все ще «в цілому застрягли» під Києвом і не «домоглися яких-небудь значних успіхів» у напрямку міста з півночі, північного заходу або сходу від міста. Про це заявив журналістам у середу високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє CNN.

За словами чиновника, російські сили на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 км від центру міста.

«Суть в тому, що вони не домоглися помітного прогресу на Сході», – сказав чиновник.

Україна, як і раніше, контролює Бровари. Чернігів залишається ізольованим, але США бачать, як українці «намагаються прокласти шляхи сполучення на південь і з деяким успіхом», сказав чиновник.

За словами джерела, «очевидного прогресу в Харкові або навколо нього» з боку російських сил не спостерігається. Маріуполь також залишається ізольованим російськими військами, додав чиновник.

У Миколаєві українці продовжують обороняти місто. За словами чиновника, російські війська все ще знаходяться за межами міста «в основному на північний схід», приблизно в 10-15 км.

Нагадаємо, окупантам знадобилося більше зброї, ніж планували – розвідка Великої Британії.

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