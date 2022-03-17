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    Події в Україні

    Міноборони США оцінило воєнну ситуацію навколо великих українських міст

    За словами джерела, російські сили на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 км від центру міста - Міноборони США оцінило воєнну ситуацію навколо великих українських міст
    За словами джерела, російські сили на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 км від центру міста
    фото: ЗСУ

    Ворог не домігся успіхів під Києвом, Харковом і Миколаєвом

    Російські сили все ще «в цілому застрягли» під Києвом і не «домоглися яких-небудь значних успіхів» у напрямку міста з півночі, північного заходу або сходу від міста. Про це заявив журналістам у середу високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє CNN.

    За словами чиновника, російські сили на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 км від центру міста.

    «Суть в тому, що вони не домоглися помітного прогресу на Сході», – сказав чиновник.

    Україна, як і раніше, контролює Бровари. Чернігів залишається ізольованим, але США бачать, як українці «намагаються прокласти шляхи сполучення на південь і з деяким успіхом», сказав чиновник.

    За словами джерела, «очевидного прогресу в Харкові або навколо нього» з боку російських сил не спостерігається. Маріуполь також залишається ізольованим російськими військами, додав чиновник.

    У Миколаєві українці продовжують обороняти місто. За словами чиновника, російські війська все ще знаходяться за межами міста «в основному на північний схід», приблизно в 10-15 км.

    Нагадаємо, окупантам знадобилося більше зброї, ніж планували – розвідка Великої Британії.

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    Теги: Маріуполь США Міноборони чиновник українці Україна Чернігів місто
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    Міноборони США оцінило воєнну ситуацію навколо великих українських міст