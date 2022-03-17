Міноборони США оцінило воєнну ситуацію навколо великих українських міст
Ворог не домігся успіхів під Києвом, Харковом і Миколаєвом
Російські сили все ще «в цілому застрягли» під Києвом і не «домоглися яких-небудь значних успіхів» у напрямку міста з півночі, північного заходу або сходу від міста. Про це заявив журналістам у середу високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє CNN.
За словами чиновника, російські сили на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 км від центру міста.
«Суть в тому, що вони не домоглися помітного прогресу на Сході», – сказав чиновник.
Україна, як і раніше, контролює Бровари. Чернігів залишається ізольованим, але США бачать, як українці «намагаються прокласти шляхи сполучення на південь і з деяким успіхом», сказав чиновник.
За словами джерела, «очевидного прогресу в Харкові або навколо нього» з боку російських сил не спостерігається. Маріуполь також залишається ізольованим російськими військами, додав чиновник.
У Миколаєві українці продовжують обороняти місто. За словами чиновника, російські війська все ще знаходяться за межами міста «в основному на північний схід», приблизно в 10-15 км.
Нагадаємо, окупантам знадобилося більше зброї, ніж планували – розвідка Великої Британії.