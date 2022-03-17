Деталі перемовин щодо постачання США Україні систем ППО не розголошуватимуться

Білий дім заявив, що США не мають наміру встановлювати безпольотну зону над Україною

Україні в першу чергу планується передати ті системи ППО, які знайомі українським військовим

США збережуть у таємниці консультації щодо поставок Україні систем протиповітряної оборони. Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Крім того, Білий дім не має наміру розкривати місця розташування цих озброєнь.

«Ми маємо намір зберігати дані переговори в секреті. Ми ведемо консультації з кількома партнерами», – сказала Псакі.

За її словами, Україні в першу чергу планується передати ті системи ППО, які знайомі українським військовим.

Також Псакі додала, що США не мають наміру встановлювати безпольотну зону над Україною, оскільки це може призвести до третьої світової війни.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна.

Також Велика Британія надасть для ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

Як стало відомо, США нададуть Україні безпілотники-камікадзе.

До слова, міноборони США оцінило воєнну ситуацію навколо великих українських міст.

Читайте також: