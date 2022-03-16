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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Маріуполь із моря

    Рашисти прагнуть зруйнувати місто - Окупанти обстріляли Маріуполь із моря
    Рашисти прагнуть зруйнувати місто
    фото з відкритих джерел

    Російські війська почали бити ракетами з корабля

    Російські війська почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса. Про це повідомив у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл із танка чоловіка без зброї... Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів – перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна – стерти Символ опору і Форпост України», – коментує радник мера Маріуполя.

    Нагадаємо, Зеленський прокоментував блокаду Маріуполя: ми не відмовимося від намагань врятувати людей.

    Напередодні із Маріуполя вдалося вирватися майже 20 тис. людям.

    Також рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

    Станом на попередню добу кількість загиблих у Маріуполі перевищила 2,3 тис. осіб.

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    Теги: Маріуполь окупанти Facebook місто радник
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    Окупанти обстріляли Маріуполь із моря