Окупанти обстріляли Маріуполь із моря

Російські війська почали бити ракетами з корабля

Російські війська почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса. Про це повідомив у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл із танка чоловіка без зброї... Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів – перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна – стерти Символ опору і Форпост України», – коментує радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував блокаду Маріуполя: ми не відмовимося від намагань врятувати людей.

Напередодні із Маріуполя вдалося вирватися майже 20 тис. людям.

Також рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

Станом на попередню добу кількість загиблих у Маріуполі перевищила 2,3 тис. осіб.

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