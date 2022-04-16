Подружжя з Гостомеля в окупації врятувало унікальну колекцію кактусів (відео)
Ірина та Олександр мають три теплиці кактусів
Коли прийшли орки, подружжя залишилося на окупованій території, але їм вдалося вціліти і зберегти свої рослини
Ірина та Олександр живуть у приватному секторі на межі Гостомеля та Ірпеня.
Олександр за фахом учитель біології. Він має три теплиці кактусів. Точну кількість своїх рослин не знає, але кожну з них виростив сам із зернини.
Коли прийшли орки, подружжя залишилося на окупованій території. Та все ж їм вдалося вціліти і зберегти свої рослини.
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