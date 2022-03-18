СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві

За добу СБУ затримала низку російських інформаторів та пропагандистів

Служба безпеки продовжує системно працювати на перемогу України: виявляти диверсійні групи, коригувальників вогню та російських пропагандистів. Протягом доби 17 березня, зокрема, спецслужба серед іншого реалізувала такі операції. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

У Луганській області:

На тимчасово окупованій території Луганщини військові РФ під приводом «мобілізації» хапають чоловіків на вулицях і відправляють на війну проти України. Цей військовий «контингент» масово гине у боях із ЗСУ або здається у полон.

Зокрема, двох мешканців тимчасово окупованої Голубівки (колишній Кіровськ) українські військові захопили у полон у боях неподалік від Сєвєродонецька.

Їх «мобілізували» дорогою з роботи додому за день до вторгнення РФ в Україну. «Навчання» тривало 4 дні. Потім – 50-кілометровий піший марш до Трьохізбенки, під час якого від хвороб померли дві сотні «мобілізованих». У першому ж бою це «військо ЛНР» було розбито. Вижили ті, хто кинув зброю і здався у полон.

Наразі вони надають свідчення слідчим СБУ.

У Дніпропетровській області:

СБУ викрила злочинців, які виманювали гроші, зібрані волонтерськими організаціями для ЗСУ.

Четверо мешканців Кам’янського шукали у соцмережах рахунки для збору грошей на потреби військових. Вони зверталися до власників цих рахунків, представляючись операторами одного з відомих банків. І пропонували прискорити переведення траншів від іноземців.

Потім через шахрайську схему вони переводили гроші з волонтерських рахунків на карти фіктивних осіб, виводили їх у готівку і забирали собі.

Наразі триває процедура повернення викрадених коштів, а злочинці неодмінно постануть перед судом.

У Києві, Полтаві та Харкові:

СБУ схопила уродженця Брянської області РФ, який на початку березня отримав завдання від ворога. Зрадника цікавило точне розташування бойових розрахунків та військової техніки ЗСУ на території Харкова, а також результати обстрілів житлових кварталів та об‘єктів інфраструктури.

Киянин через спеціально створений ним Telegram-канал надсилав ворогу дані по столиці: розташування військових частин, дислокацію підрозділів ЗСУ та військової техніки.

У Полтаві затримано ще одного пособника окупантів, якого завербував представник ФСБ для збору відомостей про місця дислокації та діяльності працівників Держприкордонслужби на пункті пропуску «Мілове» Луганської області.

В Одесі та Запоріжжі:

Спецслужба викрила ворожу агітаторку в Одесі, яка через свої «дописи» у соцмережі дискредитувала ЗСУ, схвалювала політику РФ, пропагувала війну проти України і поширювала фейки.

У Запоріжжі СБУ схопила двох пропагандистів, які поширювали через інтернет сепаратистські заклики та ідеї «руZZкого міра».

Раніше СБУ затримала інформаторів ворога у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.

На Харківщині чоловік, будучи ознайомленим зі змістом телеграм-каналу «Русский шепот», надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, підозрюваний розповсюджував у вказаному телеграм-каналі відео з особисто виконаним плакатом «Za русь Харьков 05.03.22» з символом «Z».