МАГАТЕ працюватиме на семи критичних підстанціях України

На одній з критичних для енергозабезпечення підстанцій розпочалася місія МАГАТЕ

В Україні вже визначено сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це заявив голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін на Міжнародній конференції «Атомні можливості для розвитку країни: воєнний час та повоєнне відновлення», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Виділено сім критичних для енергозабезпечення підстанцій, через які АЕС видають потужність. Графік перебування місій МАГАТЕ вже є. На одній із них місія розпочалася», – сказав Котін.

За словами очільника «Енергоатому», пошкодження цих підстанцій можуть загрожувати не лише видачі електроенергії з самих атомних електростанцій, а й запиту станцій від енергосистеми України, наслідком чого може стати їхній блекаут, а це шлях до аварії.

«Я думаю, що розширення місії МАГАТЕ на підстанції допоможе забезпечити їхній політичний захист», – зазначив голова «Енергоатому».

Нагадаємо, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, найближчими днями в окремих регіонах України прогнозують перші заморозки. Енергетики впевнені, що похолодання не призведе до відновлення графіків відключення електроенергії.

До слова, Кремль готується до ударів по ядерних об'єктах України. Якщо це станеться, увесь європейський континент буде під радіаційною загрозою.